Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии

Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии

Sputnik Абхазия

Ежегодная международная кампания "16 дней без насилия против женщин и девочек" пройдет в Абхазии с 25 ноября по 10 декабря. 25.11.2025

При Ассоциации женщин Абхазии действует кризисный центр, куда могут обратиться все, кто подвергся насилию в любых его проявлениях. Психолог организации Анна Торгашова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что женщины обращаются в кризисный центр из-за домашнего насилия в разных проявлениях. Не всегда речь идет о физическом насилии со стороны мужчины. Нередко оно связано с психологическим давлением, угрозами, эмоциональным и экономическим насилием. В практике встречаются также случаи сексуального насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек. Юрист Ассоциации женщин Абхазии Саида Шамба с сожалением отметила, что в республике в 2025 году участились случаи насилия в отношении детей, в том числе сексуального характера со стороны близких родственников. В кризисный центр Ассоциации обращаются не только женщины, но и мужчины. Наиболее частыми поводами для обращений становятся бракоразводные дела, попытки матерей вернуть своих детей у бывшего супруга из-за систематических угроз. Для решения этих проблем Ассоциация женщин Абхазии взаимодействует с правоохранительными органами, участковыми и социальными службами. В кризисном центре оказывают не только психологическую, но и юридическую помощь. Мобильная группа, состоящая из юристов и психологов, выезжает на места и проводит бесплатную консультацию, добавила Шамба.

