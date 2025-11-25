Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥснытәи акомандақәа аԥхьахәқәа ргеит адомино азы аицлабраҿы: аспортсменцәа рцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
13:34
13 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Гагра араион аҿы аӡеизакырҭеи ашколи еиҭашьақәдыргылоит: араион ахада ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
2 мин
Такие обстоятельства
Чужих детей не бывает! Какую помощь оказывают в Кризисном центре Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
2 мин
Актуальный комментарий
Никита Симонян в воспоминаниях Беслана Аджинджал
14:33
8 мин
Актуальный комментарий
"СВОИ". Всероссийский проект на тему "Историческая память и преемственность поколений"
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылымпыл асҩы ду Никита Симониан игәалашәара
18:04
13 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
18:17
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазские мандарины на российском рынке: интервью с директором экспортной компании
18:34
18 мин
Актуальный комментарий
Никита Симонян в воспоминаниях Беслана Аджинджал
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылымпыл асҩы ду Никита Симониан игәалашәара
21:04
13 мин
Аԥснытәи ауниверситет арҵаҩцәа Москва алекциақәа ирыԥхьеит
21:17
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Абхазские мандарины на российском рынке: интервью с директором экспортной компании
21:34
18 мин
Актуальный комментарий
Никита Симонян в воспоминаниях Беслана Аджинджал
21:52
8 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа культуратә хеидкылақәа Ҭырқәтәыла ахада ҿыц далырхит: анапхгаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылымпыл асҩы ду Никита Симониан игәалашәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
13:34
11 мин
Аицәажәара
Кәыдры аҩхаахь амҩа аиҭашьақәыргылара цоит: Ажара ахада ицәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Насилие в отношении женщин. Как и кто помогает бороться с этим в Абхазии?
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрус шәырқәа рҽаҩреи аҭиразы алшарақәеи: Ақыҭанхамҩа аминистр ицәажәара
18:04
15 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Ежегодная премия Ассоциации Отельеров АМОС. Как это будет?
18:34
12 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрус шәырқәа рҽаҩреи аҭиразы алшарақәеи: Ақыҭанхамҩа аминистр ицәажәара
21:04
15 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Ежегодная премия Ассоциации Отельеров АМОС. Как это будет?
21:34
12 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
21:47
13 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251125/zaschita-i-borba-shamba-i-torgashova-o-pomoschi-zhertvam-domashnego-nasiliya-v-abkhazii-1059301492.html
Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии
Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии
Sputnik Абхазия
Ежегодная международная кампания "16 дней без насилия против женщин и девочек" пройдет в Абхазии с 25 ноября по 10 декабря. 25.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-25T21:19+0300
2025-11-25T21:19+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/19/1059301229_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_57cf245659274dbe4bc2f61275a80ccb.jpg
При Ассоциации женщин Абхазии действует кризисный центр, куда могут обратиться все, кто подвергся насилию в любых его проявлениях. Психолог организации Анна Торгашова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что женщины обращаются в кризисный центр из-за домашнего насилия в разных проявлениях. Не всегда речь идет о физическом насилии со стороны мужчины. Нередко оно связано с психологическим давлением, угрозами, эмоциональным и экономическим насилием. В практике встречаются также случаи сексуального насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек. Юрист Ассоциации женщин Абхазии Саида Шамба с сожалением отметила, что в республике в 2025 году участились случаи насилия в отношении детей, в том числе сексуального характера со стороны близких родственников. В кризисный центр Ассоциации обращаются не только женщины, но и мужчины. Наиболее частыми поводами для обращений становятся бракоразводные дела, попытки матерей вернуть своих детей у бывшего супруга из-за систематических угроз. Для решения этих проблем Ассоциация женщин Абхазии взаимодействует с правоохранительными органами, участковыми и социальными службами. В кризисном центре оказывают не только психологическую, но и юридическую помощь. Мобильная группа, состоящая из юристов и психологов, выезжает на места и проводит бесплатную консультацию, добавила Шамба.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/19/1059301229_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e52cb8665def758d8527701719fb6cf9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео

Защита и борьба: Шамба и Торгашова о помощи жертвам домашнего насилия в Абхазии

21:19 25.11.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Ежегодная международная кампания "16 дней без насилия против женщин и девочек" пройдет в Абхазии с 25 ноября по 10 декабря.
При Ассоциации женщин Абхазии действует кризисный центр, куда могут обратиться все, кто подвергся насилию в любых его проявлениях.
Психолог организации Анна Торгашова в эфире радио Sputnik подчеркнула, что женщины обращаются в кризисный центр из-за домашнего насилия в разных проявлениях. Не всегда речь идет о физическом насилии со стороны мужчины.
Нередко оно связано с психологическим давлением, угрозами, эмоциональным и экономическим насилием.
В практике встречаются также случаи сексуального насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних девочек. Юрист Ассоциации женщин Абхазии Саида Шамба с сожалением отметила, что в республике в 2025 году участились случаи насилия в отношении детей, в том числе сексуального характера со стороны близких родственников.
В кризисный центр Ассоциации обращаются не только женщины, но и мужчины. Наиболее частыми поводами для обращений становятся бракоразводные дела, попытки матерей вернуть своих детей у бывшего супруга из-за систематических угроз.
Для решения этих проблем Ассоциация женщин Абхазии взаимодействует с правоохранительными органами, участковыми и социальными службами.
В кризисном центре оказывают не только психологическую, но и юридическую помощь. Мобильная группа, состоящая из юристов и психологов, выезжает на места и проводит бесплатную консультацию, добавила Шамба.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0