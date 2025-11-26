Абхазия
Посредник: Пилия о работе Конституционного суда Абхазии
Посредник: Пилия о работе Конституционного суда Абхазии
26 ноября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Конституции. Основной закон страны был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.
В этот день гостем программы "Посредник" стала председатель Конституционного суда РА Диана Пилия.
"Конституция определяет широкий спектр прав и свобод человека, гражданина. Это те ценности, на которые необходимо опираться, чтобы построить свое будущее. В Конституции этот спектр заложен в нескольких направлениях, если мы говорим об основных правах человека. Это и политические права, и гражданские, и социально-экономические, и культурные права. Это то, что дает каждому человеку развиваться в своей стране", - отметила Пилия.
Об основной миссии этой государственной структуры, о том, какую роль она играет в соблюдении прав и законности, слушайте в подкасте.
