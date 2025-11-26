https://sputnik-abkhazia.ru/20251126/posrednik-piliya-o-rabote-konstitutsionnogo-suda-abkhazii--1059309011.html
Посредник: Пилия о работе Конституционного суда Абхазии
26 ноября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Конституции. Основной закон страны был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.
26 ноября в Абхазии отмечается государственный праздник - День Конституции. Основной закон страны был принят на сессии Верховного Совета 26 ноября 1994 года.В этот день гостем программы "Посредник" стала председатель Конституционного суда РА Диана Пилия. Об основной миссии этой государственной структуры, о том, какую роль она играет в соблюдении прав и законности, слушайте в подкасте.
