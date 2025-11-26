Посредник: Пилия о работе Конституционного суда Абхазии

"Конституция определяет широкий спектр прав и свобод человека, гражданина. Это те ценности, на которые необходимо опираться, чтобы построить свое будущее. В Конституции этот спектр заложен в нескольких направлениях, если мы говорим об основных правах человека. Это и политические права, и гражданские, и социально-экономические, и культурные права. Это то, что дает каждому человеку развиваться в своей стране", - отметила Пилия.