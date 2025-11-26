https://sputnik-abkhazia.ru/20251126/vozmozhnost-dobitsya-istiny-piliya-o-konstitutsii-respubliki-abkhaziya--1059312959.html

Возможность добиться истины: Пилия о Конституции Республики Абхазия

Возможность добиться истины: Пилия о Конституции Республики Абхазия

Sputnik Абхазия

День Конституции ежегодно отмечается в Республике Абхазия 26 ноября. 26.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-26T15:58+0300

2025-11-26T15:58+0300

2025-11-26T16:18+0300

в абхазии

абхазия

видео

новости

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1a/1059312791_0:0:789:444_1920x0_80_0_0_43549f21a0a9e408e91e2c0d7831b56c.jpg

В Конституционный суд Абхазии, согласно законодательству, могут обращаться и физические лица. Как отметила в беседе с ведущим радио Sputnik председатель КС Диана Пилия, подобная практика существует далеко не во всех странах.Тем самым, подчеркнула она, у граждан Абхазии есть больше возможностей реализовать свое конституционное право и добиться истины.При этом Пилия отметила, что значительное количество обращений граждан отклоняется, поскольку обжалование своих прав и обжалование правовой нормы находятся в разных правовых плоскостях.В случае обращения в КС речь идет об оспаривании правовой нормы на предмет соответствия Конституции. А обжалование нарушенных прав осуществляется в судебных или внесудебных органах.26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Абхазии. Происходило это в тяжелое послевоенное время, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады, а на Абхазию оказывалось политическое давление со стороны международного сообщества.За 30 лет в главный закон Абхазии несколько раз вносились изменения. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей: они стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, которые упраздняют или ограничивают права и свободы человека и гражданина, направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, противоречат принципам народовластия и разделения властей, изменяют государственную форму собственности на землю и иные природные ресурсы, а также статус государственного языка.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, видео, новости, мультимедиа, видео