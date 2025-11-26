Возможность добиться истины: Пилия о Конституции Республики Абхазия

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа культуратә хеидкылақәа Ҭырқәтәыла ахада ҿыц далырхит: анапхгаҩы ицәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Ашьапылымпыл асҩы ду Никита Симониан игәалашәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
13:34
11 мин
Аицәажәара
Кәыдры аҩхаахь амҩа аиҭашьақәыргылара цоит: Ажара ахада ицәажәара
13:45
14 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Насилие в отношении женщин. Как и кто помогает бороться с этим в Абхазии?
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрус шәырқәа рҽаҩреи аҭиразы алшарақәеи: Ақыҭанхамҩа аминистр ицәажәара
18:04
15 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Ежегодная премия Ассоциации Отельеров АМОС. Как это будет?
18:34
12 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ацитрус шәырқәа рҽаҩреи аҭиразы алшарақәеи: Ақыҭанхамҩа аминистр ицәажәара
21:04
15 мин
Аицәажәара
Ӡыда иҟоуп Аҟәа ахәҭак: анџьныр хада ицәажәара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Ежегодная премия Ассоциации Отельеров АМОС. Как это будет?
21:34
12 мин
Турбаза
Абхазия в объективе гостей. Преимущества и возможности фототуризма
21:47
13 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
В Конституционный суд Абхазии, согласно законодательству, могут обращаться и физические лица. Как отметила в беседе с ведущим радио Sputnik председатель КС Диана Пилия, подобная практика существует далеко не во всех странах.Тем самым, подчеркнула она, у граждан Абхазии есть больше возможностей реализовать свое конституционное право и добиться истины.При этом Пилия отметила, что значительное количество обращений граждан отклоняется, поскольку обжалование своих прав и обжалование правовой нормы находятся в разных правовых плоскостях.В случае обращения в КС речь идет об оспаривании правовой нормы на предмет соответствия Конституции. А обжалование нарушенных прав осуществляется в судебных или внесудебных органах.26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Абхазии. Происходило это в тяжелое послевоенное время, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады, а на Абхазию оказывалось политическое давление со стороны международного сообщества.За 30 лет в главный закон Абхазии несколько раз вносились изменения. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей: они стали избираться сроком на пять лет.В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, которые упраздняют или ограничивают права и свободы человека и гражданина, направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, противоречат принципам народовластия и разделения властей, изменяют государственную форму собственности на землю и иные природные ресурсы, а также статус государственного языка.
Возможность добиться истины: Пилия о Конституции Республики Абхазия

15:58 26.11.2025 (обновлено: 16:18 26.11.2025)
© Sputnik
Подписаться
День Конституции ежегодно отмечается в Республике Абхазия 26 ноября.
В Конституционный суд Абхазии, согласно законодательству, могут обращаться и физические лица. Как отметила в беседе с ведущим радио Sputnik председатель КС Диана Пилия, подобная практика существует далеко не во всех странах.
Тем самым, подчеркнула она, у граждан Абхазии есть больше возможностей реализовать свое конституционное право и добиться истины.
При этом Пилия отметила, что значительное количество обращений граждан отклоняется, поскольку обжалование своих прав и обжалование правовой нормы находятся в разных правовых плоскостях.
В случае обращения в КС речь идет об оспаривании правовой нормы на предмет соответствия Конституции. А обжалование нарушенных прав осуществляется в судебных или внесудебных органах.
26 ноября 1994 года на сессии Верховного Совета была принята Конституция Абхазии. Происходило это в тяжелое послевоенное время, когда вокруг республики сжималось кольцо экономической блокады, а на Абхазию оказывалось политическое давление со стороны международного сообщества.
За 30 лет в главный закон Абхазии несколько раз вносились изменения. В 1999 году был отменен принцип несменяемости судей: они стали избираться сроком на пять лет.
В 2014 году был создан Конституционный суд Абхазии, а также закреплено положение о том, что в Конституцию не могут вноситься поправки, которые упраздняют или ограничивают права и свободы человека и гражданина, направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии, противоречат принципам народовластия и разделения властей, изменяют государственную форму собственности на землю и иные природные ресурсы, а также статус государственного языка.
