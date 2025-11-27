https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/1059345336.html

Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе

Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе

С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия. Она направлена на развитие исследовательских навыков, расширение знаний и подготовку детей к участию в биологических олимпиадах и научных конкурсах. Это был первый подобный проект, позволяющий абхазским школьникам углубленно изучить предмет и получить практический опыт. Конкурсный отбор проходил в школе имени Б. В. Шинкуба в Сухуме. Его участниками стали 97 учеников 8–9 классов. В финал вышли 22 лучших из разных школ республики, продемонстрировав высокий потенциал и стремление развиваться в научной сфере.Подробности в подкасте.

