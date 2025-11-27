Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Утро на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Sputnik аҿы аефир
18:00
30 мин
Эфир на Sputnik
18:30
31 мин
Sputnik аҿы аефир
21:00
30 мин
Эфир на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсны Ахраҿазы ахәмаррақәа рҟны аиааира згаз алкаауп: ашьапылампыл абзиабаҩцәа рыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҿартә политиказы аҵарадырратә программа ҷыда хацыркуп: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак ицәажәара
13:34
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәын Армавир имҩаԥгаз Жәларбжьаратәи апедагогикатә форум
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Собрание депутатов Нового Афона: планы на пятилетку
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
14:33
12 мин
Актуальный комментарий
"Единая Абхазия" и "Единая Россия" обновили соглашение о сотрудничестве
14:45
15 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҵарауаа алахәын аепос иазкыз Жәларбжьаратәи аконференциа Иакутиа
18:04
25 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Стратегия развития молодежной политики в Абхазии. На что направлена новая программа?
18:34
13 мин
Такие обстоятельства
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
18:50
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа ҵарауаа алахәын аепос иазкыз Жәларбжьаратәи аконференциа Иакутиа
21:04
25 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/1059345336.html
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Sputnik Абхазия
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия. Она направлена на... 27.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-27T15:22+0300
2025-11-27T15:48+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
такие обстоятельства
образование
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1b/1059345242_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4bce078850c4586b2c4d872fb6bdc834.jpg
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Sputnik Абхазия
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из республики Абхазия. Она направлена на развитие исследовательских навыков, расширение знаний и подготовку детей к участию в биологических олимпиадах и научных конкурсах. Это был первый подобный проект, позволяющий абхазским школьникам углублённо изучить предмет и получить практический опыт.Конкурсный отбор проходил в школе им. Б. В. Шинкуба в Сухуме. Его участниками стали где 97 учеников 8–9 классов. В финал вышли 22 лучших из разных школ региона, продемонстрировав высокий потенциал и стремление развиваться в научной сфере. Подробности в подкасте.
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия. Она направлена на развитие исследовательских навыков, расширение знаний и подготовку детей к участию в биологических олимпиадах и научных конкурсах. Это был первый подобный проект, позволяющий абхазским школьникам углубленно изучить предмет и получить практический опыт. Конкурсный отбор проходил в школе имени Б. В. Шинкуба в Сухуме. Его участниками стали 97 учеников 8–9 классов. В финал вышли 22 лучших из разных школ республики, продемонстрировав высокий потенциал и стремление развиваться в научной сфере.Подробности в подкасте.
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1b/1059345242_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_86b81abad417d4a5df76805dd653e245.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, образование
подкасты, абхазия, россия, такие обстоятельства, образование

Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе

15:22 27.11.2025 (обновлено: 15:48 27.11.2025)
Радио
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Подписаться
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия. Она направлена на развитие исследовательских навыков, расширение знаний и подготовку детей к участию в биологических олимпиадах и научных конкурсах. Это был первый подобный проект, позволяющий абхазским школьникам углубленно изучить предмет и получить практический опыт. Конкурсный отбор проходил в школе имени Б. В. Шинкуба в Сухуме. Его участниками стали 97 учеников 8–9 классов. В финал вышли 22 лучших из разных школ республики, продемонстрировав высокий потенциал и стремление развиваться в научной сфере.
Подробности в подкасте.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0