Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия.
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
Подробности в подкасте.
Первые шаги в науке: юные биологи из Абхазии в Сириусе
15:22 27.11.2025 (обновлено: 15:48 27.11.2025)
С 17 по 22 ноября на федеральной территории "Сириус" проходила образовательная программа по биологии для школьников из Республики Абхазия. Она направлена на развитие исследовательских навыков, расширение знаний и подготовку детей к участию в биологических олимпиадах и научных конкурсах. Это был первый подобный проект, позволяющий абхазским школьникам углубленно изучить предмет и получить практический опыт. Конкурсный отбор проходил в школе имени Б. В. Шинкуба в Сухуме. Его участниками стали 97 учеников 8–9 классов. В финал вышли 22 лучших из разных школ республики, продемонстрировав высокий потенциал и стремление развиваться в научной сфере.