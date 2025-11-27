Абхазия
Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв кутолскую "Бзану" со счетом 3:0.Первый гол был забит на 15-й минуте, мяч в ворота соперника отправил футболист "Нарта" Наур Цвинария. Еще до конца первого тайма сухумская команда отличилась во второй раз — гол на свой счет записал Эмир Джопуа. На 79-й минуте игры Наур Цвинария оформил дубль.
Сухая победа "Нарта": финал кубка Абхазии по футболу

10:19 27.11.2025 (обновлено: 10:44 27.11.2025)
Финальный матч кубка Абхазии по футболу проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв кутолскую "Бзану" со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 15-й минуте, мяч в ворота соперника отправил футболист "Нарта" Наур Цвинария.
Еще до конца первого тайма сухумская команда отличилась во второй раз — гол на свой счет записал Эмир Джопуа. На 79-й минуте игры Наур Цвинария оформил дубль.
© Sputnik Томас Тхайцук

Финал кубка Абхазии по футболу прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.

Финал кубка Абхазии по футболу прошел на стадионе &quot;Динамо&quot; в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Финал кубка Абхазии по футболу прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.

© Sputnik Томас Тхайцук

В решающей игре встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана.

В решающей игре встретились сухумский &quot;Нарт&quot; и кутолская &quot;Бзана. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik Томас Тхайцук

В решающей игре встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана.

© Sputnik Томас Тхайцук

Перед началом игры минутой молчания почтили память выдающегося футболиста Никиты Симоняна, который начинал профессиональный путь в Абхазии.

Перед началом игры минутой молчания почтили память выдающегося футболиста Никиты Симоняна, который начинал профессиональный путь в Абхазии. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Перед началом игры минутой молчания почтили память выдающегося футболиста Никиты Симоняна, который начинал профессиональный путь в Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук

Футболисты борются за мяч в центральной части поля.

Футболисты борются за мяч в центральной части поля. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Футболисты борются за мяч в центральной части поля.

© Sputnik Томас Тхайцук

Посмотреть игру на стадион пришло большое количество любителей футбола.

Посмотреть игру на стадион пришло большое количество любителей футбола. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Посмотреть игру на стадион пришло большое количество любителей футбола.

© Sputnik Томас Тхайцук

Очередная атака сухумской команды на ворота соперника.

Очередная атака сухумской команды на ворота соперника. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Очередная атака сухумской команды на ворота соперника.

© Sputnik Томас Тхайцук

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте, отличился Наур Цвинария из "Нарта".

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте, отличился Наур Цвинария из &quot;Нарта&quot;. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте, отличился Наур Цвинария из "Нарта".

© Sputnik Томас Тхайцук

Еще в первом тайме сухумская команда забила второй гол. Гол забил Эмир Джопуа.

Еще в первом тайме сухумская команда забила второй гол. Гол забил Эмир Джопуа. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Еще в первом тайме сухумская команда забила второй гол. Гол забил Эмир Джопуа.

© Sputnik Томас Тхайцук

Во второй половине игры "Нарт" продолжил владеть преимуществом на поле.

Во второй половине игры &quot;Нарт&quot; продолжил владеть преимуществом на поле. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Во второй половине игры "Нарт" продолжил владеть преимуществом на поле.

© Sputnik Томас Тхайцук

Столичные футболисты создавали больше опасных моментов.

Столичные футболисты создавали больше опасных моментов. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Столичные футболисты создавали больше опасных моментов.

© Sputnik Томас Тхайцук

Вратарь ловит мяч после удара игрока "Бзаны".

Вратарь ловит мяч после удара игрока &quot;Бзаны&quot;. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Вратарь ловит мяч после удара игрока "Бзаны".

© Sputnik Томас Тхайцук

К концу матча "Нарт" отличился еще раз, установив окончательный счет 3:0. Кубок победителям вручил вице-президент Беслан Бигвава.

К концу матча &quot;Нарт&quot; отличился еще раз, установив окончательный счет 3:0. Кубок победителям вручил вице-президент Беслан Бигвава. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik Томас Тхайцук

К концу матча "Нарт" отличился еще раз, установив окончательный счет 3:0. Кубок победителям вручил вице-президент Беслан Бигвава.

© Sputnik Томас Тхайцук

Радостные футболисты "Нарта" фотографируются с трофеем в руках.

Радостные футболисты &quot;Нарта&quot; фотографируются с трофеем в руках. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Радостные футболисты "Нарта" фотографируются с трофеем в руках.

© Sputnik Томас Тхайцук

Победителей поздравил также премьер-министр Владимир Делба.

Победителей поздравил также премьер-министр Владимир Делба. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Победителей поздравил также премьер-министр Владимир Делба.

© Sputnik Томас Тхайцук

Сухумский "Нарт" в 12-й раз стал обладателем кубка Абхазии по футболу.

Сухумский &quot;Нарт&quot; в 12-й раз стал обладателем кубка Абхазии по футболу. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik Томас Тхайцук

Сухумский "Нарт" в 12-й раз стал обладателем кубка Абхазии по футболу.

