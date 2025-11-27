https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/sukhaya-pobeda-narta-final-kubka-abkhazii-po-futbolu-1059320169.html

Сухая победа "Нарта": финал кубка Абхазии по футболу

Финальный матч кубка Абхазии по футболу проходил на стадионе "Динамо" в Сухуме. 27.11.2025, Sputnik Абхазия

Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв кутолскую "Бзану" со счетом 3:0.Первый гол был забит на 15-й минуте, мяч в ворота соперника отправил футболист "Нарта" Наур Цвинария. Еще до конца первого тайма сухумская команда отличилась во второй раз — гол на свой счет записал Эмир Джопуа. На 79-й минуте игры Наур Цвинария оформил дубль.

