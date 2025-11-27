Сухая победа "Нарта": финал кубка Абхазии по футболу
Сухумский "Нарт" стал обладателем кубка Абхазии по футболу, обыграв кутолскую "Бзану" со счетом 3:0.
Финал кубка Абхазии по футболу прошел на стадионе "Динамо" в Сухуме.
В решающей игре встретились сухумский "Нарт" и кутолская "Бзана.
Перед началом игры минутой молчания почтили память выдающегося футболиста Никиты Симоняна, который начинал профессиональный путь в Абхазии.
Футболисты борются за мяч в центральной части поля.
Посмотреть игру на стадион пришло большое количество любителей футбола.
Очередная атака сухумской команды на ворота соперника.
Первый мяч в матче был забит на 15-й минуте, отличился Наур Цвинария из "Нарта".
Еще в первом тайме сухумская команда забила второй гол. Гол забил Эмир Джопуа.
Во второй половине игры "Нарт" продолжил владеть преимуществом на поле.
Столичные футболисты создавали больше опасных моментов.
Вратарь ловит мяч после удара игрока "Бзаны".
К концу матча "Нарт" отличился еще раз, установив окончательный счет 3:0. Кубок победителям вручил вице-президент Беслан Бигвава.
Радостные футболисты "Нарта" фотографируются с трофеем в руках.
Победителей поздравил также премьер-министр Владимир Делба.
Сухумский "Нарт" в 12-й раз стал обладателем кубка Абхазии по футболу.
