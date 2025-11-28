https://sputnik-abkhazia.ru/20251128/abkhazskiy-mandarin-kak-sobirayut-kuda-otpravlyayut-pochemu-pokupayut-1059282714.html

Абхазский мандарин: как собирают, куда отправляют, почему покупают

Абхазский мандарин: как собирают, куда отправляют, почему покупают

Sputnik Абхазия

Мандарин остается одной из главных "визитных карточек" Абхазии. Еще в советское время республика славилась богатыми цитрусовыми совхозами. 28.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-28T10:48+0300

2025-11-28T10:48+0300

2025-11-28T10:48+0300

в абхазии

абхазия

мандарины

"дежурный по району"

цитрусовые

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0b/19/1042801002_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_0fc2553647b61cbe2fddca701d5c6a97.jpg

Мандарины из Абхазии тоннами экспортируются в Россию, они отличаются от импортных "братьев" и по виду, и по вкусу.Несмотря на популярность абхазского мандарина, по данным Россельхознадзора на октябрь 2025 года, главным импортером в РФ стала Турция с объемом поставок 171 тысячу тонн. На втором месте Южная Африка – 73,7 тысячи тонн, Египет – 63,4 тысячи и Китай – 51 тысяча тонн.Абхазия экспортировала в Россию почти 8 тысяч тонн мандаринов. По данным Минсельхоза страны, всего до конца сезона планируется экспортировать 33 тысячи тонн цитрусовых.Несмотря на заметное количественное преимущество импортных цитрусовых, абхазский мандарин на российском рынке пользуется особым спросом. Часто китайские или египетские плоды пытаются выдать за абхазские, но эксперты утверждают, что они совсем не похожи.Асмат Цвижба, SputnikМандарин на "отдыхе"Снять сбор мандаринов мы приехали в село Акуаскьа Очамчырского района. Житель села Демур Миквабия – обладатель двух гектаров насаждений, это примерно 600 деревьев. За сезон, если год выдался урожайным, с плантации удается получить в среднем 15-20 тонн цитрусовых, одно дерево дает около 150-200 килограммов.В прошлом году Демур получил около 22 тонн, в этом – пока только восемь.Однако, по его словам, "отдыхающий" плод намного слаще и крупнее, а при большом урожае чаще попадаются мелкие и недозрелые мандарины. К тому же в неурожайный год спрос, а соответственно и цена, выше.Мандарин – цитрус довольно капризный. Он любит солнце, не выносит ветра, поэтому в советские времена вокруг крупных совхозов сажали высокие деревья, чтобы минимизировать влияние горных ветров. Важно следить за "здоровьем" деревьев. Не стоит ждать удачного урожая, если несколько раз в год не обрабатывать плоды пестицидами для борьбы с вредителями.– Лечу я деревья в год три раза, а удобряю один-два раза, – говорит Демур.– Это, наверное, сложно.– Да, сложновато. Ты вдыхаешь все эти химикаты. Кроме того, одному не справиться, нужно просить кого-то помочь. Кто-то шланг потянет, кто-то будет поливать средством.– И во сколько обходится лечение?– Один этап – это около 30-35 тысяч рублей. Для крестьянина сумма значительная, но иначе никак, а то урожая не будет.Продажа мандаринов – основной заработок для Демура и многих сельских жителей Абхазии. От сезона к сезону их уровень жизни напрямую зависит от урожайности и спроса на рынке.В этом году Демур отдает килограмм мандаринов по цене от 40 до 80 рублей, в зависимости от калибра. Владельцы крупных плантаций обычно не везут товар за границу самостоятельно. К ним приезжают перекупщики из регионов России, которые приобретают товар на месте.– В этом году цена считается хорошей?– Ну, для сельского жителя было бы хорошо, если бы выше была цена, но когда на таможне берут пошлину 12-15 рублей, больше платить и не могут. Если бы там эту пошлину не брали, эти же деньги доставались бы крестьянам, но там берут, и как уже получить больше, – объясняет Демур.Без фитосанитарного сертификата из Абхазии в Россию можно вывезти только до 5 килограммов цитрусов. Оформление сертификата обойдется в 60 рублей. Партия более 25 килограммов подлежит обязательному декларированию и уплате пошлин.Дело семейноеБольшинство урожая Демура – это ранний сорт мандарина. Его еще называют "сентябрьский", хотя, по словам плантатора, созревает он все же немного позже.Раньше на части плантации у мужчины был разбит орешник, но, как оказалось, выгоднее выращивать мандарины. По словам Демура, он приобрел новые саженцы раннего сорта, расчистил территорию, планирует и дальше расширяться. Все это по наследству достанется его четверым сыновьям, ведь мандариновый бизнес – дело семейное.Семья Демура обеспечивает сезонной работой жителей соседнего Пакуаща. Женщины и мужчины начинают работу рано утром и заканчивают с заходом солнца.– А как правильно собирать? – пытаюсь разговорить их я.– Смотри, вот без секатора никак, а то придется с веткой сорвать. Будешь рвать рукой, кожуру повредишь, порвется, – объясняет мне сборщица, по всей видимости, самая опытная тут.По словам женщины, за ящик собранных мандаринов платят 200 рублей, а в день можно получить 2000-2500 рублей."Это хороший заработок для нас. А что делать, без труда никак, это лучше, чем ничем не заниматься. В селе ведь особо не заработаешь", – говорит она.Секрет вкусаК Демуру как к примерному крестьянину нас привез глава сельхозотдела администрации Очамчырского района Тенгиз Какубава. По дороге из Очамчыры в село он хвастался, что район некогда славился своими совхозами, мандарины выращивали в Джале, Гупе, Реке, и все это было государственным. Сейчас же практически весь урожай в частных руках.Дорога к селу идет по Меркулской фронтовой линии. Здесь в годы Отечественной войны народа Абхазии шли ожесточенные бои. Свидетельство тому – заброшенные виноградники, разрушенные дома, здания и те же совхозы.По словам Какубава, с личных приусадебных участков в районе собирают до 7 тысяч тонн за сезон. В этом году показатели меньше примерно на 40%.В 2025 году в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства" планируется заложить 153 гектара садов многолетних насаждений. Участникам программы уже передано более 20 тысяч саженцев цитрусовых. По словам Какубава, крестьяне предпочитают высаживать ранние сорта мандаринов, они созревают к октябрю и цена на них выше.Минсельхоз помогает крестьянам и лекарствами, в основном это противогрибковые препараты и средства от насекомых. Но большую часть химикатов им приходится закупать самостоятельно.Так почему же абхазский мандарин настолько популярен в России и чем он кардинально отличается от того же китайского, который приходится ему прямым "родственником"? Ведь первые саженцы мандаринов были привезены в Страну души именно из Поднебесной в конце XIX века.По словам Какубава, все просто – наши мандарины слаще и менее "химозные". Дело в том, что их обрабатывают пестицидами лишь на ранней стадии созревания, чтобы не испортить вкус.При правильном хранении мандарин может прожить около месяца, поэтому времени для экспорта не так много.Такая вот судьба абхазского мандарина, который стал не только "визиткой" республики, но и уже много лет считается символом Нового Года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251105/1058817528.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/1059146734.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мандарины, "дежурный по району", цитрусовые