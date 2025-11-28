https://sputnik-abkhazia.ru/20251128/kogo-ne-ustraivaet-prekraschenie-boevykh-deystviy-ili-dlya-kogo-voyna--mat-rodnaya--1059362220.html

Кого не устраивает прекращение боевых действий, или для кого война — мать родная

Кого не устраивает прекращение боевых действий, или для кого война — мать родная

28.11.2025

Нежданно негаданно администрация президента США Дональда Трампа растревожила информационное поле планом из 28 пунктов мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией. Для кого-то это было предсказуемо, для кого-то неожиданно, но то, что все мировые средства массовой информации всполошились не на шутку, это точно. Начались бурные обсуждения, полемика, критика. А ведь для кого-то забрезжил мир. Прописную истину – лучше любой плохой мир, чем самая хорошая война – никто не отменял. И вот тут наступил момент истины. Вот теперь мы видим, кто действительно заинтересован в том, чтобы пушки умолкли, а кого это очень не устраивает.Ярыми противниками прекращения конфликта предсказуемо стали прибалтийские страны. Эти мини государства просто поражают своей непонятно на чем основанной воинственностью. Бряцают оружием, угрожают России. Как тут ни вспомнить классику, басню Крылова про слона и Моську, но не унимаются. России стоит, образно говоря, слегка привстать немного развернуться и заново присесть, и эти три государства навсегда исчезнут с карты Земли. И это абсолютно ничем не обоснованные иллюзии, что за них кто-то решится вступить на тропу войны с ядерной державой. Им бы тихо помалкивать, но не тут то было. Предположу, что понимают, что и им придется ответить за свое русофобство, за нарушения прав человека. Именно поэтому они яростно желают военного поражения России и даже пытаются хоть как-то, хоть чем-то поспособствовать этому.Как тут не вспомнить Европу. Тут и предки нацистов – представители правящих кругов Германии. Не хватило нам внуков гестаповцев Шольца и Бербок, так тут канцлером Германии становится Фридрих Мерц с такой же родословной. Пусть никто не сомневается, у них на генетическом уровне заложена ненависть к правопреемнице СССР – России. Они не могут простить тот позор, который вынуждены были пережить восемьдесят лет назад. И будут при любой возможности стараться отомстить. Желательно не своими силами, но при их активной помощи и финансировании.Вы просто внимательно всмотритесь в глаза Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен. Сколько одержимости, ненависти в них, сколько русофобии. Прикрываясь ширмой заботы о европейских ценностях, об Украине, они делают все, чтобы этот конфликт продолжался до последнего украинца. И куда тут деться от обыкновенной алчности. Неоднократно отмеченная в финансовых махинациях при закупе вакцин от ковида Урсула фон дер Ляйен – ярая сторонница неконтролируемого расходования средств европейских налогоплательщиков на поддержку киевского режима. А ведь неспроста у нее такие "теплые" взаимоотношения с воровитым Зеленским. Который, кстати, выводил присвоенные миллионы долларов как раз через Эстонию. Наверняка при содействии той самой обезумевшей Каи Каллас. При активном лоббировании этих злобствующих милитаристок было достигнуто решение о почти триллионном военном бюджете Евросоюза, из которого они надеются значительно улучшить свое состояние. А тут вдруг войну надо прекращать.На ладан дышащие экономики некогда процветающих государств, таких как Германия, Франция, Италия, Великобритания стараются удержаться на плаву только за счет реанимации военной индустрии. Тем более что средства для этого это преступное сообщество вожделеет умыкнуть из российских замороженных в Европе активов. Им кровь из носа надо, чтобы Украина и Россия не пришли к миру. Иначе у них все обрушится, о чем явственно говорят запредельно низкие рейтинги правящих партий.Самым главным противником мирных инициатив Трампа в таком формате, конечно, являтся просроченный президент Украины Владимир Зеленский. У этого дела совсем плохи. Помимо провальных контрнаступов, поражений на полях сражений, постоянного отступления ВСУ по всей линии фронта, у него еще и грандиозный коррупционный скандал разразился. И все нити неминуемо ведут именно к нему, как он ни старается все скинуть на своих друзей Миндича и Цукермана. Он отчетливо понимает, что его ждет после завершения конфликта. В лучшем случае позорное бегство. Но скорее всего, его место будет на скамье подсудимых.Но вот что меня неприятно удивило, что в рядах противников мира я обнаружил почти всех значимых блогеров. Причем и российских. Сквозь всю их фальшивую риторику о "долгожданном мире", о том, как "важна жизнь каждого нашего бойца", просто явственно прослеживается страх оказаться не у дел при мирном раскладе. Поэтому они с нарочитым скепсисом высказываются по три раза на дню о перспективах установления мира. Понятно, что многие из них, пользуясь таким информационным поводом, обрели большую аудиторию в интернет пространстве и, соответственно, неплохие заработки. Но неужели в такой судьбоносный момент об этом стоит жалеть?! Они же в некоторой степени являются лидерами общественного мнения. Как так можно противиться миру, когда решается судьба государства, когда на кону жизни людей?!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

россия

украина

Алексей Ломия

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

