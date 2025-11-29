https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/vsu-atakovali-odin-iz-trekh-prichalov-ktk-pod-novorossiyskom-1059391335.html
ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском
29.11.2025
Пострадавших нет, по предварительным данным, нефть в Черное море не попала.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения при ударе украинских безэкипажных катеров, сообщили в компании.
"В 04:06 мск в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в тексте.
При атаке никто не пострадал, но дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. По предписанию капитана Новороссийского порта погрузочные и другие операции прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТП.
"В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - уточняется в публикации.
Сейчас идет отбор проб морской воды и экологический мониторинг.