ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском

Пострадавших нет, по предварительным данным, нефть в Черное море не попала. 29.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-29T14:01+0300

СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения при ударе украинских безэкипажных катеров, сообщили в компании.При атаке никто не пострадал, но дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. По предписанию капитана Новороссийского порта погрузочные и другие операции прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТП. "В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - уточняется в публикации.Сейчас идет отбор проб морской воды и экологический мониторинг.

