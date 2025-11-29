ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аибашьра ахьцо аҭыԥқәа рҿы инхо ахәыҷқәа рыԥсшьара Аԥсны еиҿкаахоит
13:05
14 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда имҩаԥысуеит апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" аҩбатәи амодуль: алахәыла лцәажәара
13:19
11 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аҟәа агастрофестиваль мҩаԥысуеит: Атуризм аминистрра ахаҭарнак лцәажәара
13:34
15 мин
Аицәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәын Шәача имҩаԥгаз атуроператорцәа Жәларбжьаратәи рконгресс
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Новые медиа Абхазии: от проекта к практике
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Новая старая песня: интервью с автором кавера "Адунеи"
14:33
13 мин
Дополнительное время
Кубок "Нарта". Как ковалась победа футболистов?
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анхарҭақәа инхарҭатәым астатус ахь риагара ауам ақыҭақәа рҿы: адепутат ихҳәаа
18:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда имҩаԥысуеит апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" аҩбатәи амодуль: алахәыла лцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Новые медиа Абхазии: от проекта к практике
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Анхарҭақәа инхарҭатәым астатус ахь риагара ауам ақыҭақәа рҿы: адепутат ихҳәаа
21:04
15 мин
Аиҿцәажәара
Пицунда имҩаԥысуеит апроект "Аԥсны амедиа ҿыцқәа" аҩбатәи амодуль: алахәыла лцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Новые медиа Абхазии: от проекта к практике
21:34
26 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/vsu-atakovali-odin-iz-trekh-prichalov-ktk-pod-novorossiyskom-1059391335.html
ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском
ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском
Sputnik Абхазия
Пострадавших нет, по предварительным данным, нефть в Черное море не попала. 29.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-29T14:01+0300
2025-11-29T14:01+0300
россия
украина
новости
краснодарский край
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1d/1059391159_0:155:2969:1825_1920x0_80_0_0_6bf4f1bd776ca1e260fbbe8eadc4f9ae.jpg
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения при ударе украинских безэкипажных катеров, сообщили в компании.При атаке никто не пострадал, но дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. По предписанию капитана Новороссийского порта погрузочные и другие операции прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТП. "В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - уточняется в публикации.Сейчас идет отбор проб морской воды и экологический мониторинг.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/1059387482.html
россия
украина
краснодарский край
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0b/1d/1059391159_164:0:2803:1979_1920x0_80_0_0_ac19d2e0f10ccc8ee60b74972efff407.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, краснодарский край
россия, украина, новости, краснодарский край

ВСУ атаковали один из трех причалов КТК под Новороссийском

14:01 29.11.2025
© Sputnik / Виталий ТимкивНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае.
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р) в Краснодарском крае. - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2025
© Sputnik / Виталий Тимкив
Подписаться
Пострадавших нет, по предварительным данным, нефть в Черное море не попала.
СУХУМ, 29 ноя - Sputnik. Один из трех причалов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском получил повреждения при ударе украинских безэкипажных катеров, сообщили в компании.
"В 04:06 мск в результате целенаправленной террористической атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2", — говорится в тексте.
При атаке никто не пострадал, но дальнейшая эксплуатация терминала невозможна. По предписанию капитана Новороссийского порта погрузочные и другие операции прекращены, танкеры отвели за пределы акватории КТП.

"В момент взрыва ВПУ системы аварийной защиты обеспечили перекрытие соответствующих трубопроводов. Предварительно попадания нефти в акваторию Черного моря не произошло", - уточняется в публикации.
Сейчас идет отбор проб морской воды и экологический мониторинг.
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Средства ПВО за ночь сбили 103 БпЛА над российскими регионами
09:19
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0