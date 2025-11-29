https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/zhertva-ferzya-zelenskiy-nashel-sposob-pobedit-rossiyu-1059392710.html

Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию

Жертва ферзя: Зеленский нашел способ победить Россию

Sputnik Абхазия

"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг. Именно... 29.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-29T22:08+0300

2025-11-29T22:08+0300

2025-11-29T22:08+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

владимир зеленский

мнение

авторы

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/02/1b/1037811456_0:19:2701:1538_1920x0_80_0_0_5ad42a4fc9a6dea1ba8e239c5779d93c.jpg

"Ни один здравомыслящий человек сегодня не подпишет документ об отказе от территорий", — заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в четверг. Именно он возглавлял делегацию от Киева на переговорах по плану мирного урегулирования, где пункт о территориях был одним из ключевых, пишет Давид Нармания для РИА Новости.Наутро в его офис и квартиру пришли детективы из НАБУ и САП по делу о коррупции, в котором замешано почти все украинское руководство поголовно.И хотя скорость, с которой разворачиваются события, впечатляет, сама новость не стала сюрпризом. Очевидно, что обыск проводили исключительно для соблюдения процедуры. Все, что нужно, у детективов уже было. Никто не пустил бы их к Ермаку, если бы у них не было неоспоримых доказательств его причастности. Второго человека (если не первого) в стране не обыскивают, если есть хотя бы сотые доли процента сомнений в его вине.Открытым оставался лишь один вопрос: будет ли Зеленский дожидаться официального объявления о подозрении Ермака. Решил не ждать.Украинские СМИ неоднократно писали, что за расследованием НАБУ может стоять Вашингтон, а в офисе антикоррупционного бюро есть кабинет для курирующих агентов ФБР, которые сменяются там каждые полгода. Так что можно предположить, что заявления Ермака в США не оценили.И это — еще один важный момент. Ведь, вероятно, желая защитить своего соратника, Зеленский неделю назад назначил Ермака главой переговорной группы от Киева, которая должна была обсуждать план урегулирования конфликта с американцами и европейцами. Дескать: "О мире с вами будет договариваться человек, которого вы считаете виновным в коррупции. Так что если вам нужен мир, то на воровство придется закрыть глаза".Но заявления Ермака мир не приближали. И глаза решили не закрывать.В этой связи возникает вопрос: какую ценность имеет все то, что коррумпированный чиновник наобсуждал за эту неделю? Ответ на него мы узнаем на днях — после приезда в Киев нового спецпосланника Трампа и министра армии США Дэниела Дрисколла.Помимо отставки Ермака, Зеленский анонсировал основательное переформатирование офиса президента и назначение двух новых министров на место фигурантов скандала. Но нынешний премьер Юлия Свириденко — человек Ермака. Да и учитывая, что на записях НАБУ фигурируют несколько десятков человек, думается, Зеленскому сложно будет найти кого-то не замаравшегося.Но даже если ему это удастся, коррупционный скандал продолжит дамокловым мечом висеть над Зеленским. На записях НАБУ фигурирует близкая подруга его жены — Светлана Чернышова.Интересно, если на пленках всплывет голос самой Зеленской, кто-то еще поверит в то, что сам глава киевского режима ни о чем не знал? Ждать ли очередной клоунады с отставкой Елены Зеленской с поста жены?Но пока Зеленский упорно делает вид, что все схемы проворачивались за его спиной, а сам он ни к чему непричастен. "Утратим единство — рискуем потерять все. Себя. Украину. Свое будущее", — заявил он в своем вечернем выступлении.И чтобы не утратить единство, жертвует ферзем. Самым близким своим соратником. Именно про него он в 2021-м выдал: "Ермак пришел со мной — и он уйдет со мной".Судя по всему, последовательность будет несколько иной. Утверждают, что один из пунктов мирного плана предусматривает проведение выборов на Украине в течение ста дней. И крайне трудно представить, как в нынешней ситуации — на фоне потерь сотен тысяч человеческих жизней, проигранной войны, утраты территорий, коррупционного скандала и обрушения энергосистемы страны зимой — Зеленский может показать на них хоть сколько-нибудь вменяемый результат.А вот для самого Зеленского и его друзей из "95-го квартала" выбор заключается в следующем: либо они подписывают все, что нужно, и проигрывают выборы, либо их просто вынесут из кабинетов. И если глава киевского режима надеется повторить трюк Ашрафа Гани, который сбежал из Афганистана с американскими войсками, прихватив с собой полторы сотни миллионов долларов, то напрасно.С куда большей вероятностью человеку с комплексом Наполеона светит судьба Саакашвили. А может, и хуже.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/on-dolzhen-uyti-evropa-poshla-voynoy-na-glavnogo-soyuznika-rossii-1059331500.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251123/rossii-teper-ne-nuzhno-brat-kiev-kieva-ne-budet--i-lvova-tozhe-1059237392.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Давид Нармания https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/06/1038522792_121:0:722:601_100x100_80_0_0_5ceae5d76ad70e63ee51ecec18eb14d4.jpg

украина, россия, владимир зеленский, мнение, авторы, колумнисты