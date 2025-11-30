https://sputnik-abkhazia.ru/20251130/vzaimnyy-interes-sotrudnichestvo-abkhazii-i-rossii-v-gumanitarnoy-sfere--1059389334.html
Взаимный интерес: сотрудничество Абхазии и России в гуманитарной сфере
В АбИГИ прошел круглый стол о ценностных приоритетах в воспитании личности. К разговору о том, как важно прививать и продвигать такие понятия как патриотизм... 30.11.2025, Sputnik Абхазия
В АбИГИ прошел круглый стол о ценностных приоритетах в воспитании личности. К разговору о том, как важно прививать и продвигать такие понятия как патриотизм, гражданственность и правильные духовные ориентиры были приглашены ученые, общественные деятели, представители молодого поколения. Организаторы дискуссии- Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и представительство Россотрудничества в Абхазии. О цели мероприятия и том, каким получился разговор, в эфире радио Sputnik рассказали участники круглого стола - сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн и директор АбИГИ Арда Ашуба.Выработка стратегии взаимодействия различных российских и абхазских организаций важна с соблюдением и сохранением историко-культурных традиций, которые должны быть во благо молодежи. Сегодня в мире традиционная система ценностей сталкивается со многими вызовами и необходимо быть готовыми к ним, особенно молодому поколению, отмечали собеседники.Слушайте подкаст.


абхазия, россия, сотрудничество, образование, воспитание, традиции, молодежь, подкасты, аудио
В АбИГИ прошел круглый стол о ценностных приоритетах в воспитании личности. К разговору о том, как важно прививать и продвигать такие понятия как патриотизм, гражданственность и правильные духовные ориентиры были приглашены ученые, общественные деятели, представители молодого поколения. Организаторы дискуссии- Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа и представительство Россотрудничества в Абхазии. О цели мероприятия и том, каким получился разговор, в эфире радио Sputnik рассказали участники круглого стола - сотрудник представительства Россотрудничества в Абхазии Наталья Каюн и директор АбИГИ Арда Ашуба.
Выработка стратегии взаимодействия различных российских и абхазских организаций важна с соблюдением и сохранением историко-культурных традиций, которые должны быть во благо молодежи. Сегодня в мире традиционная система ценностей сталкивается со многими вызовами и необходимо быть готовыми к ним, особенно молодому поколению, отмечали собеседники.