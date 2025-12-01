Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны аҿар: алшарақәа, ахаҿра, аҿиара": Аҟәа ицоит аҿар еидызкыло асессиа
13:43
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭқарратә анасамбль Кремль иқәгылоит: асахьаркыратә напхгаҩы иҿцәажәара
13:46
5 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Гражданин и начальник
Жилье, бюджет и другие решения Парламента: интервью с депутатом
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Развитие страны за молодежью. Как этому способствует организация "Будущее Абхазии"?
14:44
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/dvoynoy-obgon-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr--1059420443.html
Двойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
Двойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6474 штрафа за нарушение ПДД в октябре. 01.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-01T11:15+0300
2025-12-01T11:15+0300
в абхазии
абхазия
дорожное движение
гаи
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/01/1059421323_0:305:1593:1201_1920x0_80_0_0_dc4a05a1103d345301eb79056cf31ec2.png
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 179 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в октябре – столько же было в сентябре. В "пьяной" статистике за октябрь Сухум снова поднялся на верхнюю строчку и почти в два раза обошел по числу выписанных протоколов за езду подшофе ближайших "конкурентов". В прошлом месяце столица Абхазии "собрала" 75 штрафов за это правонарушение, что н четыре меньше итогов сентября. С четвертой позиции на вторую перескочил Гудаутский района, где инспекторы выписали 32 "писем счастья". На один штраф от него отстал Гагрский район. Обладатель третьей позиции в сентябре – Очамчырский района в этот раз оказался в шаге от "пьедестала" с 27 протоколами. Сухумский район с семью штрафами на пятом место, шестое и седьмое места разделили Ткуарчалский и Галский районы – 3 штрафа. Самым "трезвым" районов республики в сентябре оказался Гулрыпшский – 1 штраф. Несовершеннолетних подвыпивших нарушителей в октябре выявлено не было. Самому молодому "лихачу" было 20 лет – он из Гагры, самому старшему – 64 года. Он из Сухума. Из общего количества нарушителей чаще всего попадались на "радары" блюстителей правопорядка нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет. "Золото" за ними. "Серебро" в октябре досталось тем, кому от 30 до 35 лет, а "бронза" ушла к тем, кому от 25 до 30 лет. Среди этих нарушителей были восемь гостей из Российской Федерации и четыре представительницы прекрасной половины человечества. Две из них были из Сухума, по одной из Гагры и Гудауты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251129/1059396605.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251119/1059145864.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/01/1059421323_0:6:1593:1201_1920x0_80_0_0_a62a5282f50d2f1690d8d73b213f7876.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, дорожное движение, гаи, новости
абхазия, дорожное движение, гаи, новости

Двойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

11:15 01.12.2025
© SputnikДвойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь
Двойной обгон Сухума: пьяная дорожная статистика в Абхазии за октябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 01.12.2025
© Sputnik
Подписаться
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6474 штрафа за нарушение ПДД в октябре.
СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 179 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в октябре – столько же было в сентябре.
В "пьяной" статистике за октябрь Сухум снова поднялся на верхнюю строчку и почти в два раза обошел по числу выписанных протоколов за езду подшофе ближайших "конкурентов".
В прошлом месяце столица Абхазии "собрала" 75 штрафов за это правонарушение, что н четыре меньше итогов сентября. С четвертой позиции на вторую перескочил Гудаутский района, где инспекторы выписали 32 "писем счастья". На один штраф от него отстал Гагрский район.
Сотрудник ДПС на посту - Sputnik Абхазия, 1920, 29.11.2025
В Абхазии
Очередной рубеж контроля запущен на посту ГАИ в районе села Адзюбжа
29 ноября, 18:48
Обладатель третьей позиции в сентябре – Очамчырский района в этот раз оказался в шаге от "пьедестала" с 27 протоколами. Сухумский район с семью штрафами на пятом место, шестое и седьмое места разделили Ткуарчалский и Галский районы – 3 штрафа. Самым "трезвым" районов республики в сентябре оказался Гулрыпшский – 1 штраф.
Несовершеннолетних подвыпивших нарушителей в октябре выявлено не было. Самому молодому "лихачу" было 20 лет – он из Гагры, самому старшему – 64 года. Он из Сухума. Из общего количества нарушителей чаще всего попадались на "радары" блюстителей правопорядка нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет. "Золото" за ними. "Серебро" в октябре досталось тем, кому от 30 до 35 лет, а "бронза" ушла к тем, кому от 25 до 30 лет.
Среди этих нарушителей были восемь гостей из Российской Федерации и четыре представительницы прекрасной половины человечества. Две из них были из Сухума, по одной из Гагры и Гудауты.
Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра Амҩатә ԥҟарақәа реилагарақәа автоматтә ҭаҩра аус адулареи ахылаԥшреи рзы аҟәша анапхгаҩ ҿыц даҭоуп - Sputnik Абхазия, 1920, 19.11.2025
В Абхазии
Назначен руководитель Отделения МВД Абхазии по фиксации нарушений ПДД
19 ноября, 12:06
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0