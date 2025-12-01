https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/dvoynoy-obgon-sukhuma-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-oktyabr--1059420443.html

Двойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

Двойной "обгон" Сухума: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за октябрь

01.12.2025

СУХУМ, 1 дек – Sputnik. Инспекторы ГАИ Абхазии выписали 179 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в октябре – столько же было в сентябре. В "пьяной" статистике за октябрь Сухум снова поднялся на верхнюю строчку и почти в два раза обошел по числу выписанных протоколов за езду подшофе ближайших "конкурентов". В прошлом месяце столица Абхазии "собрала" 75 штрафов за это правонарушение, что н четыре меньше итогов сентября. С четвертой позиции на вторую перескочил Гудаутский района, где инспекторы выписали 32 "писем счастья". На один штраф от него отстал Гагрский район. Обладатель третьей позиции в сентябре – Очамчырский района в этот раз оказался в шаге от "пьедестала" с 27 протоколами. Сухумский район с семью штрафами на пятом место, шестое и седьмое места разделили Ткуарчалский и Галский районы – 3 штрафа. Самым "трезвым" районов республики в сентябре оказался Гулрыпшский – 1 штраф. Несовершеннолетних подвыпивших нарушителей в октябре выявлено не было. Самому молодому "лихачу" было 20 лет – он из Гагры, самому старшему – 64 года. Он из Сухума. Из общего количества нарушителей чаще всего попадались на "радары" блюстителей правопорядка нетрезвые автомобилисты в возрасте от 35 до 40 лет. "Золото" за ними. "Серебро" в октябре досталось тем, кому от 30 до 35 лет, а "бронза" ушла к тем, кому от 25 до 30 лет. Среди этих нарушителей были восемь гостей из Российской Федерации и четыре представительницы прекрасной половины человечества. Две из них были из Сухума, по одной из Гагры и Гудауты.

