Праздник спорта: фестиваль "Абхазский рубеж"

Спортивный фестиваль "Абхазский рубеж" прошел на новой спортивной площадке в Кяласуре. 01.12.2025, Sputnik Абхазия

Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые состоялся в Абхазии. Трасса включала в себя более 20 спортивных элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. Праздник спорта собрал более 100 участников со всей республики. Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии.

