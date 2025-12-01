Абхазия
Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые состоялся в Абхазии. Трасса включала в себя более 20 спортивных элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость. Праздник спорта собрал более 100 участников со всей республики. Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии.
Праздник спорта: фестиваль "Абхазский рубеж"

16:36 01.12.2025 (обновлено: 17:00 01.12.2025)
Подписаться
Спортивный фестиваль "Абхазский рубеж" прошел на новой спортивной площадке в Кяласуре.
Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые состоялся в Абхазии.
Трасса включала в себя более 20 спортивных элементов, рассчитанных на силу, координацию и выносливость.
Праздник спорта собрал более 100 участников со всей республики.
Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые прошел в Абхазии

Фестиваль спорта &quot;Абхазский рубеж&quot; впервые прошел в Абхазии - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые прошел в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участниками мероприятия стали более ста спортсменов и любителей со всей страны

Участниками мероприятия стали более ста спортсменов и любителей со всей страны - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участниками мероприятия стали более ста спортсменов и любителей со всей страны

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождливая погода не помешала участникам показать хорошие результаты

Дождливая погода не помешала участникам показать хорошие результаты - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дождливая погода не помешала участникам показать хорошие результаты

© Sputnik / Томас Тхайцук

Полоса препятствий состоит более чем из 20 различных спортивных элементов

Полоса препятствий состоит более чем из 20 различных спортивных элементов - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Полоса препятствий состоит более чем из 20 различных спортивных элементов

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо соревнований, в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по различным видам спорта

Помимо соревнований, в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по различным видам спорта - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо соревнований, в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по различным видам спорта

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" посетили президент Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко

Фестиваль спорта &quot;Абхазский рубеж&quot; посетили президент Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" посетили президент Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко

© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы преодолеть полосу препятствий, необходима ловкость и сила

Чтобы преодолеть полосу препятствий, необходима ловкость и сила - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Чтобы преодолеть полосу препятствий, необходима ловкость и сила

© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале спорта могли участвовать как школьники, так и взрослые

В фестивале спорта могли участвовать как школьники, так и взрослые - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В фестивале спорта могли участвовать как школьники, так и взрослые

© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе были показательные выступления, возможность попробовать свои силы вне зачета

В программе были показательные выступления, возможность попробовать свои силы вне зачета - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В программе были показательные выступления, возможность попробовать свои силы вне зачета

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнований отмечали, что новая площадка станет местом для тренировок и проведения различных спортивных мероприятий

Участники соревнований отмечали, что новая площадка станет местом для тренировок и проведения различных спортивных мероприятий - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники соревнований отмечали, что новая площадка станет местом для тренировок и проведения различных спортивных мероприятий

© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководитель Движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская отметила, что это не последний спортивный проект в Абхазии

Руководитель Движения &quot;Здоровое Отечество&quot; Екатерина Лещинская отметила, что это не последний спортивный проект в Абхазии - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Руководитель Движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская отметила, что это не последний спортивный проект в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук

Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии"

Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение &quot;Здоровое Отечество&quot;, АНО &quot;Команда Абхазии&quot; - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии"

