Праздник спорта: фестиваль "Абхазский рубеж"
Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" впервые прошел в Абхазии
Участниками мероприятия стали более ста спортсменов и любителей со всей страны
Дождливая погода не помешала участникам показать хорошие результаты
Полоса препятствий состоит более чем из 20 различных спортивных элементов
Помимо соревнований, в рамках мероприятия состоялись мастер-классы по различным видам спорта
Фестиваль спорта "Абхазский рубеж" посетили президент Бадра Гунба и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко
Чтобы преодолеть полосу препятствий, необходима ловкость и сила
В фестивале спорта могли участвовать как школьники, так и взрослые
В программе были показательные выступления, возможность попробовать свои силы вне зачета
Участники соревнований отмечали, что новая площадка станет местом для тренировок и проведения различных спортивных мероприятий
Руководитель Движения "Здоровое Отечество" Екатерина Лещинская отметила, что это не последний спортивный проект в Абхазии
Организаторы мероприятия – Народный фронт, Движение "Здоровое Отечество", АНО "Команда Абхазии"
