Все лучшее детям: как "Абхазия будущего" планируют развивать досуг молодежи

В общественном пространстве Абхазии появилось новое движение – "Абхазия будущего". 01.12.2025

О том, какие цели и задачи ставят перед собой авторы проекта, рассказали в эфире радио Sputnik заместитель руководитель общественного движения Астанда Отырба и руководитель социальных проектов организации Изольда Хагба.Главная цель общественного движения "Абхазия будущего" – развитие социальной сферы для молодежи, рассказала Изольда Хагба. Авторы проекта планируют построить по всей стране досуговые центры, где дети разных возрастов смогут найти для себя занятия по своим интересам. "Социалка – та сфера, которая требует постоянного внимания в Абхазии. Естественно, совершенно естественно, что мы именно эту сферу и выбрали для себя. Возвращаясь к названию нашей организации, вы уже справедливо заметили, что мы стали думать, ну что вот важнее всего? Как не только мы, но и весь мир давно понял, что будущее любой страны – дети", – подчеркнула Хагба. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

