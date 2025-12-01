Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Все лучшее детям: как "Абхазия будущего" планируют развивать досуг молодежи

В общественном пространстве Абхазии появилось новое движение – "Абхазия будущего".
О том, какие цели и задачи ставят перед собой авторы проекта, рассказали в эфире радио Sputnik заместитель руководитель общественного движения Астанда Отырба и руководитель социальных проектов организации Изольда Хагба.
Главная цель общественного движения "Абхазия будущего" – развитие социальной сферы для молодежи, рассказала Изольда Хагба.
Авторы проекта планируют построить по всей стране досуговые центры, где дети разных возрастов смогут найти для себя занятия по своим интересам.
"Социалка – та сфера, которая требует постоянного внимания в Абхазии. Естественно, совершенно естественно, что мы именно эту сферу и выбрали для себя. Возвращаясь к названию нашей организации, вы уже справедливо заметили, что мы стали думать, ну что вот важнее всего? Как не только мы, но и весь мир давно понял, что будущее любой страны – дети", – подчеркнула Хагба. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
