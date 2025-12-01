https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/yarko-vkusno-i-melodichno-gastrofestival-agalan-agama-afeikhoa-1059445101.html
Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"
Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"
Sputnik Абхазия
Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума в воскресенье 30 ноября. 01.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-01T18:00+0300
2025-12-01T18:00+0300
2025-12-01T18:00+0300
в абхазии
мультимедиа
фото
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/01/1059440711_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_a59a8ef4c5d0d2acfa449ff892636f22.jpg
В фестивале приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания будет уделено фейхоа и блюдам из него. Фестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Они прошли по всем павильонам, их угостили национальными блюдами и напитками. Крестьяне и повара представили блюда не только абхазской национальной кухни, но также европейской и азиатской. Гостей угощали сезонными фруктами и напитками из них, домашней выпечкой и лакомствами. Кроме того, организаторы разбили зоны для настольных игр, мастер-классов и семинаров по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/01/1059440711_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_cc85c008a9af4c42498ddaa719389e63.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, фото , абхазия, фото, новости
мультимедиа, фото , абхазия, фото, новости
Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"
Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума в воскресенье 30 ноября.
В фестивале приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания будет уделено фейхоа и блюдам из него.
Фестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Они прошли по всем павильонам, их угостили национальными блюдами и напитками.
Крестьяне и повара представили блюда не только абхазской национальной кухни, но также европейской и азиатской. Гостей угощали сезонными фруктами и напитками из них, домашней выпечкой и лакомствами.
Кроме того, организаторы разбили зоны для настольных игр, мастер-классов и семинаров по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума
Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
В нем приняли участие участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара
В нем приняли участие участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гости фестиваля могли коротать время за настольными играми
Гости фестиваля могли коротать время за настольными играми
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль посетили высокопоставленные абхазские чиновники
Фестиваль посетили высокопоставленные абхазские чиновники
© Sputnik / Томас Тхайцук
Были также организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах
Были также организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах
© Sputnik / Томас Тхайцук
В гастрофестивале участвовали также музыканты из России
В гастрофестивале участвовали также музыканты из России
© Sputnik / Томас Тхайцук
Многие мастера представили изделия ручной работы
Многие мастера представили изделия ручной работы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Крестьяне и повара угощали абхазскими национальными блюдами
Крестьяне и повара угощали абхазскими национальными блюдами
© Sputnik / Томас Тхайцук
Десятки производителей и предпринимателей приняли участие в ярмарке
Десятки производителей и предпринимателей приняли участие в ярмарке
© Sputnik / Томас Тхайцук
В рамках фестиваля провели лекции по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса
В рамках фестиваля провели лекции по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса
© Sputnik / Томас Тхайцук
Организаторы фестиваля украсили территорию в стиле абхазского быта
Организаторы фестиваля украсили территорию в стиле абхазского быта
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастрофестиваль посетили не только жители Абхазии, но также туристы
Гастрофестиваль посетили не только жители Абхазии, но также туристы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский мед и мандариновый сок – излюбленные лакомства для многих
Абхазский мед и мандариновый сок – излюбленные лакомства для многих
© Sputnik / Томас Тхайцук
Гастрофестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко
Гастрофестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко
© Sputnik / Томас Тхайцук
Для высокопоставленных гостей выступили Государственный ансамбль "Гунда" и музыкант Надир Джинал
Для высокопоставленных гостей выступили Государственный ансамбль "Гунда" и музыкант Надир Джинал
© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль продолжался до позднего вечера
Фестиваль продолжался до позднего вечера