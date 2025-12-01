https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/yarko-vkusno-i-melodichno-gastrofestival-agalan-agama-afeikhoa-1059445101.html

Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"

Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума в воскресенье 30 ноября. 01.12.2025, Sputnik Абхазия

В фестивале приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания будет уделено фейхоа и блюдам из него. Фестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Они прошли по всем павильонам, их угостили национальными блюдами и напитками. Крестьяне и повара представили блюда не только абхазской национальной кухни, но также европейской и азиатской. Гостей угощали сезонными фруктами и напитками из них, домашней выпечкой и лакомствами. Кроме того, организаторы разбили зоны для настольных игр, мастер-классов и семинаров по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса.

