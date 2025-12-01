Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"
В фестивале приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания будет уделено фейхоа и блюдам из него. Фестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Они прошли по всем павильонам, их угостили национальными блюдами и напитками. Крестьяне и повара представили блюда не только абхазской национальной кухни, но также европейской и азиатской. Гостей угощали сезонными фруктами и напитками из них, домашней выпечкой и лакомствами. Кроме того, организаторы разбили зоны для настольных игр, мастер-классов и семинаров по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса.
абхазия
Ярко, вкусно и мелодично: гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа"

18:00 01.12.2025
Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума в воскресенье 30 ноября.
В фестивале приняли участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара. Мероприятие было посвящено всем дарам осени, но больше всего внимания будет уделено фейхоа и блюдам из него.
Фестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Они прошли по всем павильонам, их угостили национальными блюдами и напитками.
Крестьяне и повара представили блюда не только абхазской национальной кухни, но также европейской и азиатской. Гостей угощали сезонными фруктами и напитками из них, домашней выпечкой и лакомствами.
Кроме того, организаторы разбили зоны для настольных игр, мастер-классов и семинаров по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума

Гастрофестиваль &quot;Ҭагалан агьама: афеихоа&quot; прошел на набережной Сухума - Sputnik Абхазия
1/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль "Ҭагалан агьама: афеихоа" прошел на набережной Сухума

© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара

В нем приняли участие участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара - Sputnik Абхазия
2/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В нем приняли участие участие более 20 апацх и ресторанов, абхазские и российские шеф-повара

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости фестиваля могли коротать время за настольными играми

Гости фестиваля могли коротать время за настольными играми - Sputnik Абхазия
3/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гости фестиваля могли коротать время за настольными играми

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль посетили высокопоставленные абхазские чиновники

Фестиваль посетили высокопоставленные абхазские чиновники - Sputnik Абхазия
4/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль посетили высокопоставленные абхазские чиновники

© Sputnik / Томас Тхайцук

Были также организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах

Были также организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах - Sputnik Абхазия
5/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Были также организованы мастер-классы по игре на музыкальных инструментах

© Sputnik / Томас Тхайцук

В гастрофестивале участвовали также музыканты из России

В гастрофестивале участвовали также музыканты из России - Sputnik Абхазия
6/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В гастрофестивале участвовали также музыканты из России

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие мастера представили изделия ручной работы

Многие мастера представили изделия ручной работы - Sputnik Абхазия
7/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многие мастера представили изделия ручной работы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне и повара угощали абхазскими национальными блюдами

Крестьяне и повара угощали абхазскими национальными блюдами - Sputnik Абхазия
8/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Крестьяне и повара угощали абхазскими национальными блюдами

© Sputnik / Томас Тхайцук

Десятки производителей и предпринимателей приняли участие в ярмарке

Десятки производителей и предпринимателей приняли участие в ярмарке - Sputnik Абхазия
9/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Десятки производителей и предпринимателей приняли участие в ярмарке

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля провели лекции по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса

В рамках фестиваля провели лекции по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса - Sputnik Абхазия
10/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках фестиваля провели лекции по актуальным темам в сфере туриндустрии, гостеприимства и ресторанного бизнеса

© Sputnik / Томас Тхайцук

Организаторы фестиваля украсили территорию в стиле абхазского быта

Организаторы фестиваля украсили территорию в стиле абхазского быта - Sputnik Абхазия
11/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Организаторы фестиваля украсили территорию в стиле абхазского быта

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль посетили не только жители Абхазии, но также туристы

Гастрофестиваль посетили не только жители Абхазии, но также туристы - Sputnik Абхазия
12/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль посетили не только жители Абхазии, но также туристы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский мед и мандариновый сок – излюбленные лакомства для многих

Абхазский мед и мандариновый сок – излюбленные лакомства для многих - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абхазский мед и мандариновый сок – излюбленные лакомства для многих

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко

Гастрофестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гастрофестиваль посетили президент Абхазии Бадра Гунба и Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко

© Sputnik / Томас Тхайцук

Для высокопоставленных гостей выступили Государственный ансамбль "Гунда" и музыкант Надир Джинал

Для высокопоставленных гостей выступили Государственный ансамбль &quot;Гунда&quot; и музыкант Надир Джинал - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Для высокопоставленных гостей выступили Государственный ансамбль "Гунда" и музыкант Надир Джинал

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль продолжался до позднего вечера

Фестиваль продолжался до позднего вечера - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль продолжался до позднего вечера

