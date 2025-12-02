https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/dlya-komforta-i-polzy-ivanov-rasskazal-o-rabote-predstavitelstva-vfm-v-abkhazii--1059471312.html
Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии
Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии
Sputnik Абхазия
Дирекция Всемирного фестиваля молодежи открыла свое представительство в Абхазии. 02.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-02T19:15+0300
2025-12-02T19:15+0300
2025-12-02T19:15+0300
в абхазии
мультимедиа
видео
россия
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/02/1059471137_0:0:516:290_1920x0_80_0_0_aca27ed67adbe3c1cb8cce3eb1231787.jpg
Абхазский госуниверситет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве 1 декабря. Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам. Как отметил в беседе с ведущим радио Sputnik гендиректор Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов, дружба с республикой началась задолго до этого события. Кроме того, представительство создало условия для молодежи Абхазии для работы над проектами, инициативами, а также позволило им проводить с пользой время в комфортных условиях. О том, что в Абхазии существуют проблемы с молодежной инфраструктурой и помещениями, где они могли реализовывать свои идет, Иванов узнал в 2024 году, когда абхазская делегация принимала участие во Всемирном фестивале молодежи. Иванов также подчеркнул, что дирекция ВФМ не намерено ограничивать свою деятельность в пределах Сухума, и планирует привлечь в работу как можно больше молодых из сел и районов Абхазии.
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/02/1059471137_83:0:470:290_1920x0_80_0_0_75760cbfbbd8067b7b43883425019d5e.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, абхазия, новости, видео
мультимедиа, видео, россия, абхазия, новости, видео
Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии
Дирекция Всемирного фестиваля молодежи открыла свое представительство в Абхазии.
Абхазский госуниверситет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве 1 декабря.
Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам.
Как отметил в беседе с ведущим радио Sputnik гендиректор Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов, дружба с республикой началась задолго до этого события.
Кроме того, представительство создало условия для молодежи Абхазии для работы над проектами, инициативами, а также позволило им проводить с пользой время в комфортных условиях.
О том, что в Абхазии существуют проблемы с молодежной инфраструктурой и помещениями, где они могли реализовывать свои идет, Иванов узнал в 2024 году, когда абхазская делегация принимала участие во Всемирном фестивале молодежи.
Иванов также подчеркнул, что дирекция ВФМ не намерено ограничивать свою деятельность в пределах Сухума, и планирует привлечь в работу как можно больше молодых из сел и районов Абхазии.