Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
13:04
17 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳабла ҿыц аҿы иҟоу апарк аиӷьтәраз аусурақәа хыркәшоуп: анхаҩы лыҿцәажәара
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны аҿар: алшарақәа, ахаҿра, аҿиара": Аҟәа ицоит аҿар еидызкыло асессиа
13:33
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҳәынҭқарратә анасамбль Кремль иқәгылоит: асахьаркыратә напхгаҩы иҿцәажәара
13:49
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Гражданин и начальник
Жилье, бюджет и другие решения Парламента: интервью с депутатом
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
3 мин
Такие обстоятельства
Развитие страны за молодежью. Как этому способствует организация "Будущее Абхазии"?
14:33
20 мин
Актуальный комментарий
Погода в Абхазии в декабре
14:54
6 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҭагалан агьама: афеихоа": аҳҭнықалақь аҿы ҭагалан наскьаргеит афестиваль ала
18:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
18:34
17 мин
On air
18:52
8 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Ҭагалан агьама: афеихоа": аҳҭнықалақь аҿы ҭагалан наскьаргеит афестиваль ала
21:04
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
«Аԥсуа ҳәаа»: аспорттә комплекс ҿыц аусура иалагеит
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
21:34
17 мин
On air
21:52
8 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аицәажәара
Аԥсуа-абаза конгресс апроект "Аимадара" хыркәшоуп
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аԥсуа драматә театр Уфа агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: артистцәа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Оранжевая пора: в Абхазии в разгаре сбор мандаринов
14:33
12 мин
Такие обстоятельства
Представительство ДВФМ в Абхазии. Интервью с руководителем
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Активла аамҭа ахгарала ақыҭа еилазаара арӷәӷәара: апроект аԥшьгаҩ ицәажәара
18:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
18:16
5 мин
Аиҿцәажәара
Ахақәиҭра ашҭаҿы аԥсаӡ хада аибыҭара иаҿуп: Аҟәа ахадара аусзуҩ лцәажәара
18:21
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Народная сцена – Лабҿаба": итоги отборочного тура
18:34
14 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Активла аамҭа ахгарала ақыҭа еилазаара арӷәӷәара: апроект аԥшьгаҩ ицәажәара
21:04
12 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны ахада иҟны аибашьра аветеранцәа рхеилак аԥҵоуп: алахәыла иҿцәажәара
21:16
5 мин
Аиҿцәажәара
Ахақәиҭра ашҭаҿы аԥсаӡ хада аибыҭара иаҿуп: Аҟәа ахадара аусзуҩ лцәажәара
21:21
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
"Народная сцена – Лабҿаба": итоги отборочного тура
21:34
14 мин
Радио
А что за Сухумом: как развивать туризм в восточной Абхазии
21:49
11 мин
Абхазский госуниверситет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве 1 декабря.
Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам.
Как отметил в беседе с ведущим радио Sputnik гендиректор Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов, дружба с республикой началась задолго до этого события.
Кроме того, представительство создало условия для молодежи Абхазии для работы над проектами, инициативами, а также позволило им проводить с пользой время в комфортных условиях.
О том, что в Абхазии существуют проблемы с молодежной инфраструктурой и помещениями, где они могли реализовывать свои идет, Иванов узнал в 2024 году, когда абхазская делегация принимала участие во Всемирном фестивале молодежи.
Иванов также подчеркнул, что дирекция ВФМ не намерено ограничивать свою деятельность в пределах Сухума, и планирует привлечь в работу как можно больше молодых из сел и районов Абхазии.
