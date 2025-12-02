https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/dlya-komforta-i-polzy-ivanov-rasskazal-o-rabote-predstavitelstva-vfm-v-abkhazii--1059471312.html

Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии

Для комфорта и пользы: Иванов рассказал о работе представительства ВФМ в Абхазии

Sputnik Абхазия

Дирекция Всемирного фестиваля молодежи открыла свое представительство в Абхазии. 02.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-02T19:15+0300

2025-12-02T19:15+0300

2025-12-02T19:15+0300

в абхазии

мультимедиа

видео

россия

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/02/1059471137_0:0:516:290_1920x0_80_0_0_aca27ed67adbe3c1cb8cce3eb1231787.jpg

Абхазский госуниверситет и Дирекция Всемирного фестиваля молодежи заключили Соглашение о сотрудничестве 1 декабря. Стороны планируют проводить образовательные и культурные мероприятия, организовывать стажировки и молодежные обмены, а также оказывать грантовую поддержку социально значимым инициативам. Как отметил в беседе с ведущим радио Sputnik гендиректор Всемирного фестиваля молодежи Дмитрий Иванов, дружба с республикой началась задолго до этого события. Кроме того, представительство создало условия для молодежи Абхазии для работы над проектами, инициативами, а также позволило им проводить с пользой время в комфортных условиях. О том, что в Абхазии существуют проблемы с молодежной инфраструктурой и помещениями, где они могли реализовывать свои идет, Иванов узнал в 2024 году, когда абхазская делегация принимала участие во Всемирном фестивале молодежи. Иванов также подчеркнул, что дирекция ВФМ не намерено ограничивать свою деятельность в пределах Сухума, и планирует привлечь в работу как можно больше молодых из сел и районов Абхазии.

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мультимедиа, видео, россия, абхазия, новости, видео