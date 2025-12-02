https://sputnik-abkhazia.ru/20251202/v-obkhod-zakonodatelstva-kak-v-abkhazii-prodavali-zhile-inostrantsam--1059471633.html

В обход законодательства: как в Абхазии продавали жилье иностранцам

Парламент Абхазии во втором чтении одобрил поправки в жилищное законодательство, которые запрещает перевод жилых помещений в нежилые.

Принятие такого решения связано с тем, что перевод жилых помещений в нежилые не регламентируется жилищным кодексом. В этой связи есть много случаев, когда переводятся жилые дома в нежилые под разными аргументами и продаются иностранным гражданам, пояснил депутат Дмитрий Маршания. "По сути это был обход законодательства по продаже недвижимости. Мы знаем, что жилую недвижимость невозможно купить иностранному гражданину, такая норма существует в гражданском кодексе", - отметил он. По его словам, эта сфера регулировалась только нормативными актами главами районов. Депутат также отметил, что изменения не коснулись первых этажей зданий, расположенных в городах, поскольку их часто используют в коммерческих целях.

