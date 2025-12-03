Абхазия
Кузница кадров: Тания о проекте "Народная сцена – Лабҿаба"

20:43 03.12.2025 (обновлено: 22:03 03.12.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Отборочный этап конкурса молодых талантов "Народная сцена – Лабҿаба" завершился в воскресенье, 30 ноября.
Автор проекта "Народная сцена – Лабҿаба", актер, режиссер и сценарист Тимур Тания в эфире радио Sputnik отметил, что члены жюри побывали почти во всех районах страны и посмотрели выступления около 250 человек.
В отборочный этап проекта вышли около 80 участников. Он завершился в воскресенье, 30 ноября, у Абхазского драматического театра.
Жюри выбрали около 30 участников в возрасте от 12 лет и старше, которые выступили в жанрах "хореография", "поэзия", "вокал", "сценическое искусство".
Весной 2026 года организаторы планируют запустить проект "Народная сцена – Лабҿаба" для детей младше 12 лет. Тания выразил уверенность, что проект станет кузницей новых абхазских артистов, которые будут задействованы не только на эстраде, но и во всех творческих направлениях, в том числе в кино и написании сценариев.
Проект "Народная сцена – Лабҿаба" реализован при поддержке Министерства культуры Абхазии, содействии российских партнеров и деятелей культуры.
