https://sputnik-abkhazia.ru/20251203/kuznitsa-kadrov-taniya-o-proekte-narodnaya-stsena--lababa-1059496709.html
Кузница кадров: Тания о проекте "Народная сцена – Лабҿаба"
Кузница кадров: Тания о проекте "Народная сцена – Лабҿаба"
Sputnik Абхазия
Отборочный этап конкурса молодых талантов "Народная сцена – Лабҿаба" завершился в воскресенье, 30 ноября. 03.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-03T20:43+0300
2025-12-03T20:43+0300
2025-12-03T22:03+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
культура
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/03/1059496543_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7321e9fc33acf37081123942c33d8198.jpg
Автор проекта "Народная сцена – Лабҿаба", актер, режиссер и сценарист Тимур Тания в эфире радио Sputnik отметил, что члены жюри побывали почти во всех районах страны и посмотрели выступления около 250 человек. В отборочный этап проекта вышли около 80 участников. Он завершился в воскресенье, 30 ноября, у Абхазского драматического театра. Жюри выбрали около 30 участников в возрасте от 12 лет и старше, которые выступили в жанрах "хореография", "поэзия", "вокал", "сценическое искусство". Весной 2026 года организаторы планируют запустить проект "Народная сцена – Лабҿаба" для детей младше 12 лет. Тания выразил уверенность, что проект станет кузницей новых абхазских артистов, которые будут задействованы не только на эстраде, но и во всех творческих направлениях, в том числе в кино и написании сценариев. Проект "Народная сцена – Лабҿаба" реализован при поддержке Министерства культуры Абхазии, содействии российских партнеров и деятелей культуры.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/03/1059496543_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_be99d41235043895a61d74e2421589c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, мультимедиа, культура, новости, видео
видео, мультимедиа, культура, новости, видео
Кузница кадров: Тания о проекте "Народная сцена – Лабҿаба"
20:43 03.12.2025 (обновлено: 22:03 03.12.2025)
Отборочный этап конкурса молодых талантов "Народная сцена – Лабҿаба" завершился в воскресенье, 30 ноября.
Автор проекта "Народная сцена – Лабҿаба", актер, режиссер и сценарист Тимур Тания в эфире радио Sputnik отметил, что члены жюри побывали почти во всех районах страны и посмотрели выступления около 250 человек.
В отборочный этап проекта вышли около 80 участников. Он завершился в воскресенье, 30 ноября, у Абхазского драматического театра.
Жюри выбрали около 30 участников в возрасте от 12 лет и старше, которые выступили в жанрах "хореография", "поэзия", "вокал", "сценическое искусство".
Весной 2026 года организаторы планируют запустить проект "Народная сцена – Лабҿаба" для детей младше 12 лет. Тания выразил уверенность, что проект станет кузницей новых абхазских артистов, которые будут задействованы не только на эстраде, но и во всех творческих направлениях, в том числе в кино и написании сценариев.
Проект "Народная сцена – Лабҿаба" реализован при поддержке Министерства культуры Абхазии, содействии российских партнеров и деятелей культуры.