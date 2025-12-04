https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/1059514488.html
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
Чем живет молодежь в Очамчырском районе, какая работа ведется по ее идеологическому воспитанию и насколько вовлечена молодежь в создание Музея Боевой Славы в...
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
Чем живет молодежь в Очамчырском районе, какая работа ведется по ее идеологическому воспитанию, и насколько вовлечена молодежь в создание Музея боевой Славы в районе, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель главы отдела образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири.
Слушайте подкаст.
Чем живет молодежь в Очамчырском районе, какая работа ведется по ее идеологическому воспитанию и насколько вовлечена молодежь в создание Музея Боевой Славы в районе, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель главы отдела образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири. Слушайте подкаст.
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
14:46 04.12.2025 (обновлено: 16:00 04.12.2025)
Чем живет молодежь в Очамчырском районе, какая работа ведется по ее идеологическому воспитанию и насколько вовлечена молодежь в создание Музея Боевой Славы в районе, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель главы отдела образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири.