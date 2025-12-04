https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/1059514488.html

Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района

Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района

Sputnik Абхазия

2025-12-04T14:46+0300

2025-12-04T14:46+0300

2025-12-04T16:00+0300

радио

подкасты

абхазия

главный четверг

очамчырский район

молодежь

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/04/1059514397_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_de3ffaf48525a80e6f47b7f93c6a2c8b.jpg

Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района Sputnik Абхазия Чем живет молодежь в Очамчырском районе, какая работа ведется по ее идеологическому воспитанию, и насколько вовлечена молодежь в создание Музея боевой Славы в районе, в интервью радио Sputnik рассказала заместитель главы отдела образования администрации Очамчырского района Лела Квеквескири. Слушайте подкаст.

абхазия

очамчырский район

подкасты, абхазия, главный четверг, очамчырский район, молодежь