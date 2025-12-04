https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/bez-vospitaniya-net-obrazovaniya-novye-metody-obucheniya-v-shkolakh-abkhazii-1059512176.html

Без воспитания нет образования: новые методы обучения в школах Абхазии

Без воспитания нет образования: новые методы обучения в школах Абхазии

Sputnik Абхазия

Абхазия приняла участие во II Международном форуме "Новые смыслы образования", который проходил в Армавирском госуниверситете. 04.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-04T14:06+0300

2025-12-04T14:06+0300

2025-12-04T14:06+0300

в абхазии

абхазия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/04/1059511803_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4b8045fd00b5b8f7f8a3a1a543f32052.jpg

В интервью радио Sputnik начальник управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Абхазии Майя Цыбулевская рассказала о том, каким опытом обменялись российские и абхазские коллеги, какие подходы в изучении абхазского языка наиболее эффективны, для чего в школах нужны наставники и станут ли они участвовать в воспитательном процессе детей.Подробнее в видео Sputnik.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео