Без воспитания нет образования: новые методы обучения в школах Абхазии
04.12.2025
В интервью радио Sputnik начальник управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Абхазии Майя Цыбулевская рассказала о том, каким опытом обменялись российские и абхазские коллеги, какие подходы в изучении абхазского языка наиболее эффективны, для чего в школах нужны наставники и станут ли они участвовать в воспитательном процессе детей.Подробнее в видео Sputnik.
Абхазия приняла участие во II Международном форуме "Новые смыслы образования", который проходил в Армавирском госуниверситете.
В интервью радио Sputnik начальник управления общего, среднего и профессионального образования Минпросвещения Абхазии Майя Цыбулевская рассказала о том, каким опытом обменялись российские и абхазские коллеги, какие подходы в изучении абхазского языка наиболее эффективны, для чего в школах нужны наставники и станут ли они участвовать в воспитательном процессе детей.
Подробнее в видео Sputnik.