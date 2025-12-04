https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/prazdnik-sporta-kak-sbornye-fnl-i-mfl-gotovyatsya-k-igre-v-sukhume-1059517072.html

Праздник спорта: как сборные ФНЛ и МФЛ готовятся к игре в Сухуме

Матч ФНЛ и МФЛ пройдет на сухумском стадионе "Динамо" 5 декабря, вход свободный, в каждой из команд играют абхазские спортсмены. 04.12.2025

СУХУМ, 4 дек – Sputnik. Самое главное в грядущем матче ФНЛ и Медиалиги — чтобы болельщики заполнили стадион, заявил на пресс-конференции в Sputnik главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков. "Хотелось бы, чтобы пришел полный стадион. Все-таки футбол — для болельщиков, так как матч товарищеский", – пояснил он. Дьяков добавил, что на счету сборной Медиалиги есть поражение в матче с ФНЛ, и сейчас хочется отыграться. С тренером согласился игрок сборной Василий Маврин. "Если будет биток на стадионе, то главную задачу мы, в целом, решили — это то, что пришел народ. Это классное мероприятие, которое популяризирует футбол", – добавил он. Маврин рассказал, что матч между ФНЛ и МФЛ начнется с серии буллитов. Буллиты – это выход игроков один на один с вратарем. Команда, забившая большее количество мячей в ворота соперника, начинает матч с одним голом на счету. Сборная, проигравшая буллиты, получает возможность выпустить на поле "джокера", таинственного игрока, который будет играть за нее до пяти минут. Несмотря на то, что обе команды из России, в каждой играют по два абхазских футболиста. Игрок сборной ФНЛ Заур Тарба отметил, что игра на родном стадионе дает дополнительный стимул. "В детстве все хотели видеть полные трибуны. А если ты еще играешь дома, то придут все родственники, все друзья, жители твоей республики. Из полного стадиона половину я точно буду знать", — поделился он.Еще один абхазский футболист, включенный в команду ФНЛ, Лука Багателия, выразил надежду на то, что матч будет интересным и болельщики будут довольны.

абхазия

