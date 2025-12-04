https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/rybnyy-god-kogda-v-abkhazii-nachnetsya-putina-khamsy-1059524220.html
Рыбный год: когда в Абхазии начнется путина хамсы
Рыбный год: когда в Абхазии начнется путина хамсы
Рыбная путина начнется к концу декабря, общий допустимый улов хамсы составит 35 тысяч тонн.
Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил, что начало путины в этом году ожидается к концу декабря.Тогда рыба начнет сбиваться в стаи, поскольку морская вода будет остывать. А пока вода теплая, рыба рассеяна по большому пространству морской акватории, объяснил ученый. В прошлом году путина была очень слабой, объем выловленной рыбы не превысил 17 тысяч тонн при допустимом вылове в 25 тысяч тонн, напомнил эколог.В этом году общий допустимый улов хамсы прогнозируется в объеме 35 тысяч тонн.
Рыбный год: когда в Абхазии начнется путина хамсы
Рыбная путина начнется к концу декабря, общий допустимый улов хамсы составит 35 тысяч тонн.
Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил, что начало путины в этом году ожидается к концу декабря.
Тогда рыба начнет сбиваться в стаи, поскольку морская вода будет остывать. А пока вода теплая, рыба рассеяна по большому пространству морской акватории, объяснил ученый.
В прошлом году путина была очень слабой, объем выловленной рыбы не превысил 17 тысяч тонн при допустимом вылове в 25 тысяч тонн, напомнил эколог.
В этом году общий допустимый улов хамсы прогнозируется в объеме 35 тысяч тонн.