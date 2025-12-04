Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ашьыжь Sputnik аҿы
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рпарламентбжьаратә усеицура иалнаршоузеи: адепутат иҿцәажәара
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәуп Жәларбжьаратәи афорум#МЫВМЕСТЕ: ҳделегациа алахәыла лцәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи афымцацәаҳақәа аԥыхра ашьҭахь аус шԥауло: Ҭенгиз Блабба иҿцәажәара
Хра злоу ахҭысқәа
Сергеи Кириенко аԥсуа журналистцәа иҿцәажәеит: аполитолог ихҳәаа
Новости 14.00
Главные темы
Главный четверг
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
Новости 14.30
Главные темы
Такие обстоятельства
Хамсовая путина: перспективы и научные данные
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Новости 14.00
Главные темы
Новости 14.30
Главные темы
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил, что начало путины в этом году ожидается к концу декабря.Тогда рыба начнет сбиваться в стаи, поскольку морская вода будет остывать. А пока вода теплая, рыба рассеяна по большому пространству морской акватории, объяснил ученый. В прошлом году путина была очень слабой, объем выловленной рыбы не превысил 17 тысяч тонн при допустимом вылове в 25 тысяч тонн, напомнил эколог.В этом году общий допустимый улов хамсы прогнозируется в объеме 35 тысяч тонн.
Рыбный год: когда в Абхазии начнется путина хамсы

22:08 04.12.2025
Рыбная путина начнется к концу декабря, общий допустимый улов хамсы составит 35 тысяч тонн.
Директор Института экологии АНА Роман Дбар отметил, что начало путины в этом году ожидается к концу декабря.
Тогда рыба начнет сбиваться в стаи, поскольку морская вода будет остывать. А пока вода теплая, рыба рассеяна по большому пространству морской акватории, объяснил ученый.
В прошлом году путина была очень слабой, объем выловленной рыбы не превысил 17 тысяч тонн при допустимом вылове в 25 тысяч тонн, напомнил эколог.
В этом году общий допустимый улов хамсы прогнозируется в объеме 35 тысяч тонн.
