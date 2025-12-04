В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ

Абхазия
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рпарламентбжьаратә усеицура иалнаршоузеи: адепутат иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәуп Жәларбжьаратәи афорум#МЫВМЕСТЕ: ҳделегациа алахәыла лцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи афымцацәаҳақәа аԥыхра ашьҭахь аус шԥауло: Ҭенгиз Блабба иҿцәажәара
13:33
5 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Сергеи Кириенко аԥсуа журналистцәа иҿцәажәеит: аполитолог ихҳәаа
13:39
21 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Хамсовая путина: перспективы и научные данные
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
21:34
26 мин
В преддверии матча сборных ФНЛ и МФЛ в Sputnik состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков, игрок МФЛ Василий Маврин и двое футболистов из Абхазии, которые сыграют за ФНЛ – Заур Тарба и Лука Багателия. Они рассказали, как будет проходить футбольный матч, и призвали жителей республики прийти на стадион "Динамо" и поболеть за красивый и зрелищный футбол. Одной из особенностей игры станет выход на поле известного футболиста, так называемого "джокера". Личность игрока пока держится в тайне, это станет сюрпризом для болельщиков.
17:15 04.12.2025 (обновлено: 17:32 04.12.2025)
© Видео Sputnik
Подписаться
Выставочный матч между сборным Футбольной национальной лиги и Медиалиги пройдет 5 декабря.
В преддверии матча сборных ФНЛ и МФЛ в Sputnik состоялась пресс-конференция.
В ней приняли участие главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков, игрок МФЛ Василий Маврин и двое футболистов из Абхазии, которые сыграют за ФНЛ – Заур Тарба и Лука Багателия.
Они рассказали, как будет проходить футбольный матч, и призвали жителей республики прийти на стадион "Динамо" и поболеть за красивый и зрелищный футбол.
Одной из особенностей игры станет выход на поле известного футболиста, так называемого "джокера". Личность игрока пока держится в тайне, это станет сюрпризом для болельщиков.
