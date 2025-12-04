https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/v-preddverii-matcha-v-abkhazii-gotovyatsya-k-igre-sbornykh-fnl-i-mfl--1059518270.html

В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ

В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ

Sputnik Абхазия

Выставочный матч между сборным Футбольной национальной лиги и Медиалиги пройдет 5 декабря. 04.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-04T17:15+0300

2025-12-04T17:15+0300

2025-12-04T17:32+0300

пресс-центр

футбол

спорт

видео

абхазия

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/04/1059518098_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2e52e8db4248ee935260904886eded02.jpg

В преддверии матча сборных ФНЛ и МФЛ в Sputnik состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков, игрок МФЛ Василий Маврин и двое футболистов из Абхазии, которые сыграют за ФНЛ – Заур Тарба и Лука Багателия. Они рассказали, как будет проходить футбольный матч, и призвали жителей республики прийти на стадион "Динамо" и поболеть за красивый и зрелищный футбол. Одной из особенностей игры станет выход на поле известного футболиста, так называемого "джокера". Личность игрока пока держится в тайне, это станет сюрпризом для болельщиков.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

футбол, спорт, видео, абхазия, мультимедиа, видео