https://sputnik-abkhazia.ru/20251204/v-preddverii-matcha-v-abkhazii-gotovyatsya-k-igre-sbornykh-fnl-i-mfl--1059518270.html
В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ
В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ
Sputnik Абхазия
Выставочный матч между сборным Футбольной национальной лиги и Медиалиги пройдет 5 декабря. 04.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-04T17:15+0300
2025-12-04T17:15+0300
2025-12-04T17:32+0300
пресс-центр
футбол
спорт
видео
абхазия
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/04/1059518098_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2e52e8db4248ee935260904886eded02.jpg
В преддверии матча сборных ФНЛ и МФЛ в Sputnik состоялась пресс-конференция. В ней приняли участие главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков, игрок МФЛ Василий Маврин и двое футболистов из Абхазии, которые сыграют за ФНЛ – Заур Тарба и Лука Багателия. Они рассказали, как будет проходить футбольный матч, и призвали жителей республики прийти на стадион "Динамо" и поболеть за красивый и зрелищный футбол. Одной из особенностей игры станет выход на поле известного футболиста, так называемого "джокера". Личность игрока пока держится в тайне, это станет сюрпризом для болельщиков.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/04/1059518098_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_d91d628e0450f966139f39709ba7412a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, спорт, видео, абхазия, мультимедиа, видео
футбол, спорт, видео, абхазия, мультимедиа, видео
В преддверии матча: в Абхазии готовятся к игре сборных ФНЛ и МФЛ
17:15 04.12.2025 (обновлено: 17:32 04.12.2025)
Выставочный матч между сборным Футбольной национальной лиги и Медиалиги пройдет 5 декабря.
В преддверии матча сборных ФНЛ и МФЛ в Sputnik состоялась пресс-конференция.
В ней приняли участие главный тренер сборной МФЛ Виталий Дьяков, игрок МФЛ Василий Маврин и двое футболистов из Абхазии, которые сыграют за ФНЛ – Заур Тарба и Лука Багателия.
Они рассказали, как будет проходить футбольный матч, и призвали жителей республики прийти на стадион "Динамо" и поболеть за красивый и зрелищный футбол.
Одной из особенностей игры станет выход на поле известного футболиста, так называемого "джокера". Личность игрока пока держится в тайне, это станет сюрпризом для болельщиков.