Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах
В Лондоне на ночном небе появляется полная луна, идеально расположенная за городским фонарем в форме феи. Кажется, что фея дует в сторону луны, создавая волшебный и сказочный эффект. Урбанистический пейзаж контрастирует с небесным светом, подчёркивая игру между городскими огнями и природным сиянием луны
В Лондоне на ночном небе появляется полная луна, идеально расположенная за городским фонарем в форме феи. Кажется, что фея дует в сторону луны, создавая волшебный и сказочный эффект. Урбанистический пейзаж контрастирует с небесным светом, подчёркивая игру между городскими огнями и природным сиянием луны
Полная сверхлуна "Холодная луна" восходит за Эмпайр-стейт-билдинг и One Vanderbilt на закате в Нью-Йорке
Полная сверхлуна "Холодная луна" восходит за Эмпайр-стейт-билдинг и One Vanderbilt на закате в Нью-Йорке
Последняя сверхлуна, также известная как "Холодная Луна", восходит за уличными фонарями в Сринагаре, Кашмир, Индия
Последняя сверхлуна, также известная как "Холодная Луна", восходит за уличными фонарями в Сринагаре, Кашмир, Индия
Полная луна освещает ночное небо 4 декабря 2025 года в Хуайбэе, провинция Аньхой, Китай. Вторая по величине полная луна этого года будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря
Полная луна освещает ночное небо 4 декабря 2025 года в Хуайбэе, провинция Аньхой, Китай. Вторая по величине полная луна этого года будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря
Мужчина позирует для фото так, будто он везет полную луну в тачке, пока она восходит за горизонтом в районе Сарыкамыш, Карс, Турция
Мужчина позирует для фото так, будто он везет полную луну в тачке, пока она восходит за горизонтом в районе Сарыкамыш, Карс, Турция
Над Аль-Мугракой в центральной Газе, сильно пострадавшей от израильских атак, видна сверхлуна "Холодная Луна"
Над Аль-Мугракой в центральной Газе, сильно пострадавшей от израильских атак, видна сверхлуна "Холодная Луна"
Сверхлуна, последняя полная луна этого года, восходит за мечетью Кутубия XII века в Морокко
Сверхлуна, последняя полная луна этого года, восходит за мечетью Кутубия XII века в Морокко
Сверхлуна появляется над Церковью Рождества Христова, пока в Вифлееме на Западном берегу продолжаются приготовления к Рождеству
Сверхлуна появляется над Церковью Рождества Христова, пока в Вифлееме на Западном берегу продолжаются приготовления к Рождеству
Полная сверхлуна восходит за статуей духа на вершине башни Мемориала Свободы в Национальном музее Второй мировой войны в штате Миссури
Полная сверхлуна восходит за статуей духа на вершине башни Мемориала Свободы в Национальном музее Второй мировой войны в штате Миссури
Полная луна восходит, пока рабочие, несмотря на холод, продолжают работу на строительной площадке 38-й Международной выставки снежных скульптур на острове Солнца в Харбине 4 декабря 2025 года в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай. Вторая по величине полная луна этого года для наблюдателей Луны будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря
Полная луна восходит, пока рабочие, несмотря на холод, продолжают работу на строительной площадке 38-й Международной выставки снежных скульптур на острове Солнца в Харбине 4 декабря 2025 года в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай. Вторая по величине полная луна этого года для наблюдателей Луны будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря