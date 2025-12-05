https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/1059531202.html

Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах

Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах

Sputnik Абхазия

Суперлуние – редкое астрономическое явление, когда Луна кажется особенно большой и яркой на ночном небе. 05.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-05T10:51+0300

2025-12-05T10:51+0300

2025-12-05T11:48+0300

мультимедиа

фото

луна

планета земля

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059531380_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_8ee849bb49d520b783c9ab54f32efc9a.jpg

В разные страны оно приходит почти одновременно, и жители разных уголков планеты наблюдают за этим зрелищным явлением.Фотографы и любители астрономии стараются поймать момент, когда Луна будто оказывается на кончике пальца, создавая эффект необыкновенной близости.Суперлуние завораживает не только своей красотой, но и тем, как оно соединяет людей по всему миру в едином наблюдении за космосом.Эти снимки показывают, как Луна выглядит из разных стран, и позволяют почувствовать магию ночного неба в масштабах планеты.

планета земля

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

фото, мультимедиа, фото , луна, планета земля