Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах
Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах
Луна на кончике пальца: суперлуние в разных странах

10:51 05.12.2025 (обновлено: 11:48 05.12.2025)
Подписаться
Суперлуние – редкое астрономическое явление, когда Луна кажется особенно большой и яркой на ночном небе.
В разные страны оно приходит почти одновременно, и жители разных уголков планеты наблюдают за этим зрелищным явлением.
Фотографы и любители астрономии стараются поймать момент, когда Луна будто оказывается на кончике пальца, создавая эффект необыкновенной близости.
Суперлуние завораживает не только своей красотой, но и тем, как оно соединяет людей по всему миру в едином наблюдении за космосом.
Эти снимки показывают, как Луна выглядит из разных стран, и позволяют почувствовать магию ночного неба в масштабах планеты.
© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

В Лондоне на ночном небе появляется полная луна, идеально расположенная за городским фонарем в форме феи. Кажется, что фея дует в сторону луны, создавая волшебный и сказочный эффект. Урбанистический пейзаж контрастирует с небесным светом, подчёркивая игру между городскими огнями и природным сиянием луны

В Лондоне на ночном небе появляется полная луна, идеально расположенная за городским фонарем в форме феи. Кажется, что фея дует в сторону луны, создавая волшебный и сказочный эффект. Урбанистический пейзаж контрастирует с небесным светом, подчёркивая игру между городскими огнями и природным сиянием луны - Sputnik Абхазия
1/10
© Getty Images / Anadolu/Rasid Necati Aslim

В Лондоне на ночном небе появляется полная луна, идеально расположенная за городским фонарем в форме феи. Кажется, что фея дует в сторону луны, создавая волшебный и сказочный эффект. Урбанистический пейзаж контрастирует с небесным светом, подчёркивая игру между городскими огнями и природным сиянием луны

© Getty Images / Gary Hershorn

Полная сверхлуна "Холодная луна" восходит за Эмпайр-стейт-билдинг и One Vanderbilt на закате в Нью-Йорке

Полная сверхлуна &quot;Холодная луна&quot; восходит за Эмпайр-стейт-билдинг и One Vanderbilt на закате в Нью-Йорке - Sputnik Абхазия
2/10
© Getty Images / Gary Hershorn

Полная сверхлуна "Холодная луна" восходит за Эмпайр-стейт-билдинг и One Vanderbilt на закате в Нью-Йорке

© Getty Images / Faisal Khan/NurPhoto

Последняя сверхлуна, также известная как "Холодная Луна", восходит за уличными фонарями в Сринагаре, Кашмир, Индия

Последняя сверхлуна, также известная как &quot;Холодная Луна&quot;, восходит за уличными фонарями в Сринагаре, Кашмир, Индия - Sputnik Абхазия
3/10
© Getty Images / Faisal Khan/NurPhoto

Последняя сверхлуна, также известная как "Холодная Луна", восходит за уличными фонарями в Сринагаре, Кашмир, Индия

© Getty Images / VCG

Полная луна освещает ночное небо 4 декабря 2025 года в Хуайбэе, провинция Аньхой, Китай. Вторая по величине полная луна этого года будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря

Полная луна освещает ночное небо 4 декабря 2025 года в Хуайбэе, провинция Аньхой, Китай. Вторая по величине полная луна этого года будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря - Sputnik Абхазия
4/10
© Getty Images / VCG

Полная луна освещает ночное небо 4 декабря 2025 года в Хуайбэе, провинция Аньхой, Китай. Вторая по величине полная луна этого года будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря

© Getty Images / Anadolu/Huseyin Demirci

Мужчина позирует для фото так, будто он везет полную луну в тачке, пока она восходит за горизонтом в районе Сарыкамыш, Карс, Турция

Мужчина позирует для фото так, будто он везет полную луну в тачке, пока она восходит за горизонтом в районе Сарыкамыш, Карс, Турция - Sputnik Абхазия
5/10
© Getty Images / Anadolu/Huseyin Demirci

Мужчина позирует для фото так, будто он везет полную луну в тачке, пока она восходит за горизонтом в районе Сарыкамыш, Карс, Турция

© Getty Images / Hassan Jedi/Anadolu

Над Аль-Мугракой в центральной Газе, сильно пострадавшей от израильских атак, видна сверхлуна "Холодная Луна"

Над Аль-Мугракой в центральной Газе, сильно пострадавшей от израильских атак, видна сверхлуна &quot;Холодная Луна&quot; - Sputnik Абхазия
6/10
© Getty Images / Hassan Jedi/Anadolu

Над Аль-Мугракой в центральной Газе, сильно пострадавшей от израильских атак, видна сверхлуна "Холодная Луна"

© AP Photo Mosa'ab Elshamy

Сверхлуна, последняя полная луна этого года, восходит за мечетью Кутубия XII века в Морокко

Сверхлуна, последняя полная луна этого года, восходит за мечетью Кутубия XII века в Морокко - Sputnik Абхазия
7/10
© AP Photo Mosa'ab Elshamy

Сверхлуна, последняя полная луна этого года, восходит за мечетью Кутубия XII века в Морокко

© Getty Images / Anadolu/Wisam Hashlamoun

Сверхлуна появляется над Церковью Рождества Христова, пока в Вифлееме на Западном берегу продолжаются приготовления к Рождеству

Сверхлуна появляется над Церковью Рождества Христова, пока в Вифлееме на Западном берегу продолжаются приготовления к Рождеству - Sputnik Абхазия
8/10
© Getty Images / Anadolu/Wisam Hashlamoun

Сверхлуна появляется над Церковью Рождества Христова, пока в Вифлееме на Западном берегу продолжаются приготовления к Рождеству

© AP Photo Charlie Riedel

Полная сверхлуна восходит за статуей духа на вершине башни Мемориала Свободы в Национальном музее Второй мировой войны в штате Миссури

Полная сверхлуна восходит за статуей духа на вершине башни Мемориала Свободы в Национальном музее Второй мировой войны в штате Миссури - Sputnik Абхазия
9/10
© AP Photo Charlie Riedel

Полная сверхлуна восходит за статуей духа на вершине башни Мемориала Свободы в Национальном музее Второй мировой войны в штате Миссури

© Getty Images / VCG

Полная луна восходит, пока рабочие, несмотря на холод, продолжают работу на строительной площадке 38-й Международной выставки снежных скульптур на острове Солнца в Харбине 4 декабря 2025 года в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай. Вторая по величине полная луна этого года для наблюдателей Луны будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря

Полная луна восходит, пока рабочие, несмотря на холод, продолжают работу на строительной площадке 38-й Международной выставки снежных скульптур на острове Солнца в Харбине 4 декабря 2025 года в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай. Вторая по величине полная луна этого года для наблюдателей Луны будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря - Sputnik Абхазия
10/10
© Getty Images / VCG

Полная луна восходит, пока рабочие, несмотря на холод, продолжают работу на строительной площадке 38-й Международной выставки снежных скульптур на острове Солнца в Харбине 4 декабря 2025 года в Харбине, провинция Хэйлунцзян, Китай. Вторая по величине полная луна этого года для наблюдателей Луны будет видна утром 5 декабря, но лучшее время для наблюдения — вечер 4 декабря

