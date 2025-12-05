Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рпарламентбжьаратә усеицура иалнаршоузеи: адепутат иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәуп Жәларбжьаратәи афорум#МЫВМЕСТЕ: ҳделегациа алахәыла лцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи афымцацәаҳақәа аԥыхра ашьҭахь аус шԥауло: Ҭенгиз Блабба иҿцәажәара
13:33
5 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Сергеи Кириенко аԥсуа журналистцәа иҿцәажәеит: аполитолог ихҳәаа
13:39
21 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Хамсовая путина: перспективы и научные данные
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуааи Аԥсни реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
4 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Молодежный парламент в Абхазии: для чего он нужен
14:33
14 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
18:15
9 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа театр аҿар алырԥшаауеит Москва аҵарахьы рышьҭразы: аиҳабы лцәажәара
18:24
6 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
21:15
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
21:34
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/pomosch-meditsine-sportu-obrazovaniyu-zavershilas-rossiyskaya-blagotvoritelnaya-programma-1059548362.html
Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа
Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа
Sputnik Абхазия
В рамках российской благотворительной программы Абхазия получила поддержку в сфере медицины, образования и спорта. 05.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-05T16:38+0300
2025-12-05T17:02+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
россия
абхазия
сотрудничество
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059548188_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_16e42b0f4e68de0300b803752e54a38a.png
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В рамках программы помощи Абхазии от Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" было построено 12 спортивных площадок.Председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко сообщил, что абхазской стороне передали 10 машин скорой медицинской помощи.Кроме того, Министерству просвещения передали 20 школьных автобусов, 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что в столице построили восемь универсальных спортивных площадок, а также передали три кареты скорой помощи и два школьных автобуса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/1059542865.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059548188_43:0:1046:752_1920x0_80_0_0_5505f622bfa6ea3c427bedba6b0c2a36.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, россия, абхазия, сотрудничество, новости
видео, мультимедиа, россия, абхазия, сотрудничество, новости

Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа

16:38 05.12.2025 (обновлено: 17:02 05.12.2025)
© Sputnik
Подписаться
В рамках российской благотворительной программы Абхазия получила поддержку в сфере медицины, образования и спорта.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В рамках программы помощи Абхазии от Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" было построено 12 спортивных площадок.
Председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко сообщил, что абхазской стороне передали 10 машин скорой медицинской помощи.
Кроме того, Министерству просвещения передали 20 школьных автобусов, 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что в столице построили восемь универсальных спортивных площадок, а также передали три кареты скорой помощи и два школьных автобуса.
Агрба: в Сухуме открыли спортплощадки и передали технику школам и скорой помощи - Sputnik Абхазия, 1920, 05.12.2025
Пресс-центр
Агрба: в Сухуме открыли спортплощадки и передали технику школам и службе скорой помощи
14:24
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0