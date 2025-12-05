https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/pomosch-meditsine-sportu-obrazovaniyu-zavershilas-rossiyskaya-blagotvoritelnaya-programma-1059548362.html

Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа

Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа

Sputnik Абхазия

В рамках российской благотворительной программы Абхазия получила поддержку в сфере медицины, образования и спорта. 05.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-05T16:38+0300

2025-12-05T16:38+0300

2025-12-05T17:02+0300

пресс-центр

видео

мультимедиа

россия

абхазия

сотрудничество

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059548188_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_16e42b0f4e68de0300b803752e54a38a.png

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В рамках программы помощи Абхазии от Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" было построено 12 спортивных площадок.Председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко сообщил, что абхазской стороне передали 10 машин скорой медицинской помощи.Кроме того, Министерству просвещения передали 20 школьных автобусов, 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что в столице построили восемь универсальных спортивных площадок, а также передали три кареты скорой помощи и два школьных автобуса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/1059542865.html

россия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, россия, абхазия, сотрудничество, новости