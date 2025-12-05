https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/pomosch-meditsine-sportu-obrazovaniyu-zavershilas-rossiyskaya-blagotvoritelnaya-programma-1059548362.html
Помощь медицине, спорту, образованию: завершилась российская благотворительная программа
В рамках российской благотворительной программы Абхазия получила поддержку в сфере медицины, образования и спорта. 05.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-05T16:38+0300
2025-12-05T16:38+0300
2025-12-05T17:02+0300
пресс-центр
видео
мультимедиа
россия
абхазия
сотрудничество
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059548188_0:0:1337:752_1920x0_80_0_0_16e42b0f4e68de0300b803752e54a38a.png
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В рамках программы помощи Абхазии от Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" было построено 12 спортивных площадок.Председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко сообщил, что абхазской стороне передали 10 машин скорой медицинской помощи.Кроме того, Министерству просвещения передали 20 школьных автобусов, 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что в столице построили восемь универсальных спортивных площадок, а также передали три кареты скорой помощи и два школьных автобуса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/1059542865.html
россия
абхазия
видео, мультимедиа, россия, абхазия, сотрудничество, новости
16:38 05.12.2025 (обновлено: 17:02 05.12.2025)
В рамках российской благотворительной программы Абхазия получила поддержку в сфере медицины, образования и спорта.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. В рамках программы помощи Абхазии от Общероссийского общественного движения "Россия Молодая" было построено 12 спортивных площадок.
Председатель Совета Краснодарского регионального отделения движения "Россия Молодая" Роман Марченко сообщил, что абхазской стороне передали 10 машин скорой медицинской помощи.
Кроме того, Министерству просвещения передали 20 школьных автобусов, 22 передвижных компьютерных класса и 120 интерактивных досок.
Глава администрации Сухума Тимур Агрба отметил, что в столице построили восемь универсальных спортивных площадок, а также передали три кареты скорой помощи и два школьных автобуса.