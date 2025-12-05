https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-za-11-mesyatsev-2025-goda-1059526986.html

Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года

Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года

Sputnik Абхазия

Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка. 05.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-05T09:40+0300

2025-12-05T09:40+0300

2025-12-05T09:40+0300

в абхазии

абхазия

новости

инфографика

мультимедиа

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/05/1059526677_0:68:1895:1134_1920x0_80_0_0_706a1eed94da468ea9098ba064ae7c9a.png

Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка.Это на 89 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Сократилась и выручка за билеты — 300,2 млн рублей в этом году против 346,4 млн годом ранее.

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, инфографика, мультимедиа, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)