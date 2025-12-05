Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года
Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года
Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка. 05.12.2025, Sputnik Абхазия
Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка.Это на 89 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Сократилась и выручка за билеты — 300,2 млн рублей в этом году против 346,4 млн годом ранее.
Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года

09:40 05.12.2025
Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка.
Это на 89 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сократилась и выручка за билеты — 300,2 млн рублей в этом году против 346,4 млн годом ранее.
