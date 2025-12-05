https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-za-11-mesyatsev-2025-goda-1059526986.html
Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка.Это на 89 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Сократилась и выручка за билеты — 300,2 млн рублей в этом году против 346,4 млн годом ранее.
Посещаемость Рицинского нацпарка за 11 месяцев 2025 года
Более 450 тысяч человек посетили Рицинский нацпарк за 11 месяцев 2025 года, сообщили Sputnik в администрации парка.
Это на 89 тысяч меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сократилась и выручка за билеты — 300,2 млн рублей в этом году против 346,4 млн годом ранее.