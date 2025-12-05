Юные депутаты: каким будет молодежный Парламент Абхазии

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Урыстәылеи рпарламентбжьаратә усеицура иалнаршоузеи: адепутат иҿцәажәара
13:04
14 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны ахаҭарнакцәа алахәуп Жәларбжьаратәи афорум#МЫВМЕСТЕ: ҳделегациа алахәыла лцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҟәатәи афымцацәаҳақәа аԥыхра ашьҭахь аус шԥауло: Ҭенгиз Блабба иҿцәажәара
13:33
5 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Сергеи Кириенко аԥсуа журналистцәа иҿцәажәеит: аполитолог ихҳәаа
13:39
21 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Очамчыра: молодежь и ее участие в жизни района
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Хамсовая путина: перспективы и научные данные
14:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Кто будет платить за свет меньше? О реформировании энергоотрасли с депутатом и экспертом
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуааи Аԥсни реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
4 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Молодежный парламент в Абхазии: для чего он нужен
14:33
14 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
18:15
9 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа театр аҿар алырԥшаауеит Москва аҵарахьы рышьҭразы: аиҳабы лцәажәара
18:24
6 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
21:15
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
21:34
25 мин
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Молодежный Парламент - это постоянно действующий, общественный консультативно-образовательный орган, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Инар Садзба. Молодым людям представится возможность понять как работает система законодательной ветви власти, кроме того они смогут включаться в рабочие процессы не только в рамках молодежного Парламента но и участвовать в сессиях Народного Собрания. Члены молодежного Парламента смогу предлагать свои законодательные инициативы, прорабатывать вопросы связанные с молодежной политикой, сказал Инар Садзба.
СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Молодежный Парламент - это постоянно действующий, общественный консультативно-образовательный орган, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Инар Садзба.
"Это отличная возможность для молодых людей проявить себя, получить значимый опыт, напрямую взаимодействовать с депутатами действующего Парламента", - подчеркнул он.
Молодым людям представится возможность понять как работает система законодательной ветви власти, кроме того они смогут включаться в рабочие процессы не только в рамках молодежного Парламента но и участвовать в сессиях Народного Собрания.
Члены молодежного Парламента смогу предлагать свои законодательные инициативы, прорабатывать вопросы связанные с молодежной политикой, сказал Инар Садзба.
0