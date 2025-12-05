https://sputnik-abkhazia.ru/20251205/yunye-deputaty-kakim-budet-molodezhnyy-parlament-abkhazii--1059555416.html

Юные депутаты: каким будет молодежный Парламент Абхазии

Юные депутаты: каким будет молодежный Парламент Абхазии

3 декабря началось выдвижение кандидатов в молодежный Парламент Абхазии. 05.12.2025

СУХУМ, 5 дек – Sputnik. Молодежный Парламент - это постоянно действующий, общественный консультативно-образовательный орган, сказал в интервью радио Sputnik депутат Народного Собрания Инар Садзба. Молодым людям представится возможность понять как работает система законодательной ветви власти, кроме того они смогут включаться в рабочие процессы не только в рамках молодежного Парламента но и участвовать в сессиях Народного Собрания. Члены молодежного Парламента смогу предлагать свои законодательные инициативы, прорабатывать вопросы связанные с молодежной политикой, сказал Инар Садзба.

