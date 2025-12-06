Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Матч был организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ФНЛ. В игре приняли участие четыре абхазских футболиста: Заур Тарба и Лука Багателия сыграли за ФНЛ, а Леон Сабуа и Аляс Асландзия – за Медиалигу. Проведение матча в Абхазии — стратегический шаг для Медиалиги, стремящейся расширить свое присутствие на международной арене.
Подписаться
Выставочный матч Медиалиги и ФНЛ прошел в Сухуме в пятницу, 5 декабря.
Матч был организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ФНЛ. В игре приняли участие четыре абхазских футболиста: Заур Тарба и Лука Багателия сыграли за ФНЛ, а Леон Сабуа и Аляс Асландзия – за Медиалигу.
Проведение матча в Абхазии — стратегический шаг для Медиалиги, стремящейся расширить свое присутствие на международной арене.
© Sputnik / Томас Тхайцук

5 декабря на стадионе “Динамо” в Сухуме прошел выставочный матч Медиалиги и ФНЛ.

5 декабря на стадионе “Динамо” в Сухуме прошел выставочный матч Медиалиги и ФНЛ. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

5 декабря на стадионе “Динамо” в Сухуме прошел выставочный матч Медиалиги и ФНЛ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч стал настоящим событием не только для жителей Абхазии.

Матч стал настоящим событием не только для жителей Абхазии. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч стал настоящим событием не только для жителей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский стадион был битком забит, а онлайн за игрой следили более 2,5 млн человек.

Сухумский стадион был битком забит, а онлайн за игрой следили более 2,5 млн человек. - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сухумский стадион был битком забит, а онлайн за игрой следили более 2,5 млн человек.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч сразу же заставил зрителей затаить дыхание.

Матч сразу же заставил зрителей затаить дыхание. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Матч сразу же заставил зрителей затаить дыхание.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На первой минуте после передачи абхазского спортсмена Луки Багателия, играющего за сборную ФНЛ, был забит гол.

На первой минуте после передачи абхазского спортсмена Луки Багателия, играющего за сборную ФНЛ, был забит гол. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

На первой минуте после передачи абхазского спортсмена Луки Багателия, играющего за сборную ФНЛ, был забит гол.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В ворота ФНЛ единственный гол забил игрок Медиалиги Ряба (Артур Рябокобыленко).

В ворота ФНЛ единственный гол забил игрок Медиалиги Ряба (Артур Рябокобыленко). - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В ворота ФНЛ единственный гол забил игрок Медиалиги Ряба (Артур Рябокобыленко).

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной ФНЛ.

Футбольный матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной ФНЛ. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футбольный матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной ФНЛ.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За матчем следили первые лица Абхазии, в том числе президент Бадра Гунба.

За матчем следили первые лица Абхазии, в том числе президент Бадра Гунба. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

За матчем следили первые лица Абхазии, в том числе президент Бадра Гунба.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист Лука Багателия был признан лучшим игроком матча.

Футболист Лука Багателия был признан лучшим игроком матча. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Футболист Лука Багателия был признан лучшим игроком матча.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Медиалига выпустила секретного игрока. Им оказался футболист Миша Прокоп.

Медиалига выпустила секретного игрока. Им оказался футболист Миша Прокоп. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Медиалига выпустила секретного игрока. Им оказался футболист Миша Прокоп.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот матч имеет большое значение для развития футбола в Абхазии, считает операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

Этот матч имеет большое значение для развития футбола в Абхазии, считает операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Этот матч имеет большое значение для развития футбола в Абхазии, считает операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодаря Медиалиге многие впервые узнали об Абхазии.

Благодаря Медиалиге многие впервые узнали об Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Благодаря Медиалиге многие впервые узнали об Абхазии.

