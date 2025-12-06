https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/yarkiy-prazdnik-futbola-match-mezhdu-fnl-i-medialigoy-v-sukhume-1059575026.html

Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме

Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме

Выставочный матч Медиалиги и ФНЛ прошел в Сухуме в пятницу, 5 декабря.

Матч был организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ФНЛ. В игре приняли участие четыре абхазских футболиста: Заур Тарба и Лука Багателия сыграли за ФНЛ, а Леон Сабуа и Аляс Асландзия – за Медиалигу. Проведение матча в Абхазии — стратегический шаг для Медиалиги, стремящейся расширить свое присутствие на международной арене.

