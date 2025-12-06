https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/yarkiy-prazdnik-futbola-match-mezhdu-fnl-i-medialigoy-v-sukhume-1059575026.html
Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме
Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме
Sputnik Абхазия
Выставочный матч Медиалиги и ФНЛ прошел в Сухуме в пятницу, 5 декабря. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-06T22:31+0300
2025-12-06T22:31+0300
2025-12-06T22:31+0300
фото
в абхазии
абхазия
футбол
спорт
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059572989_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_25883c31051855bd07d92edfc03e9c84.jpg
Матч был организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ФНЛ. В игре приняли участие четыре абхазских футболиста: Заур Тарба и Лука Багателия сыграли за ФНЛ, а Леон Сабуа и Аляс Асландзия – за Медиалигу. Проведение матча в Абхазии — стратегический шаг для Медиалиги, стремящейся расширить свое присутствие на международной арене.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059572989_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5edba8f68be268c9e784fd3eb75f8138.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото , фото, абхазия, футбол, спорт, мультимедиа
фото , фото, абхазия, футбол, спорт, мультимедиа
Яркий праздник футбола: матч между ФНЛ и Медиалигой в Сухуме
Выставочный матч Медиалиги и ФНЛ прошел в Сухуме в пятницу, 5 декабря.
Матч был организован Федерацией футбола Абхазии совместно с ФНЛ. В игре приняли участие четыре абхазских футболиста: Заур Тарба и Лука Багателия сыграли за ФНЛ, а Леон Сабуа и Аляс Асландзия – за Медиалигу.
Проведение матча в Абхазии — стратегический шаг для Медиалиги, стремящейся расширить свое присутствие на международной арене.
© Sputnik / Томас Тхайцук
5 декабря на стадионе “Динамо” в Сухуме прошел выставочный матч Медиалиги и ФНЛ.
5 декабря на стадионе “Динамо” в Сухуме прошел выставочный матч Медиалиги и ФНЛ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч стал настоящим событием не только для жителей Абхазии.
Матч стал настоящим событием не только для жителей Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухумский стадион был битком забит, а онлайн за игрой следили более 2,5 млн человек.
Сухумский стадион был битком забит, а онлайн за игрой следили более 2,5 млн человек.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Матч сразу же заставил зрителей затаить дыхание.
Матч сразу же заставил зрителей затаить дыхание.
© Sputnik / Томас Тхайцук
На первой минуте после передачи абхазского спортсмена Луки Багателия, играющего за сборную ФНЛ, был забит гол.
На первой минуте после передачи абхазского спортсмена Луки Багателия, играющего за сборную ФНЛ, был забит гол.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В ворота ФНЛ единственный гол забил игрок Медиалиги Ряба (Артур Рябокобыленко).
В ворота ФНЛ единственный гол забил игрок Медиалиги Ряба (Артур Рябокобыленко).
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футбольный матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной ФНЛ.
Футбольный матч завершился со счетом 4:1 в пользу сборной ФНЛ.
© Sputnik / Томас Тхайцук
За матчем следили первые лица Абхазии, в том числе президент Бадра Гунба.
За матчем следили первые лица Абхазии, в том числе президент Бадра Гунба.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Футболист Лука Багателия был признан лучшим игроком матча.
Футболист Лука Багателия был признан лучшим игроком матча.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Медиалига выпустила секретного игрока. Им оказался футболист Миша Прокоп.
Медиалига выпустила секретного игрока. Им оказался футболист Миша Прокоп.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Этот матч имеет большое значение для развития футбола в Абхазии, считает операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.
Этот матч имеет большое значение для развития футбола в Абхазии, считает операционный директор Медиалиги Дмитрий Кортава.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Благодаря Медиалиге многие впервые узнали об Абхазии.
Благодаря Медиалиге многие впервые узнали об Абхазии.