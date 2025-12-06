https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/zakon-o-turizme-fond-razvitiya-i-klassifikatsiya-oteley-logua-o-turindustrii-abkhazii-1059571632.html
Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии
Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии
Sputnik Абхазия
Фонд развития туризма планируют создать в Абхазии в 2026 году, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма республики Астамур Логуа. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-06T20:52+0300
2025-12-06T20:52+0300
2025-12-06T20:52+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
видео
туризм
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059571466_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f0b4e86b1ce6ce3d8a67ff6de5ec329.jpg
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил министерству туризма разработать проект по классификации отелей до 2026 года. Как уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа, проект на завершающей стадии и будет представлен до конца года. Кроме того, он затронул тему развития туризма в восточной части республики. Он уточнил, что в курортный сезон 2025 года наблюдалось снижение количества туристов в основных туробъектах, но при этом количество гостей в Ткуарчале и Очамчырском районе было больше в сравнении с 2024 годом. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059571466_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c6c6118d936083f70f1e275ff79cfbf1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, мультимедиа, видео, туризм, отдых в абхазии, видео
абхазия, новости, мультимедиа, видео, туризм, отдых в абхазии, видео
Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии
Фонд развития туризма планируют создать в Абхазии в 2026 году, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма республики Астамур Логуа.
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил министерству туризма разработать проект по классификации отелей до 2026 года.
Как уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа, проект на завершающей стадии и будет представлен до конца года.
Кроме того, он затронул тему развития туризма в восточной части республики. Он уточнил, что в курортный сезон 2025 года наблюдалось снижение количества туристов в основных туробъектах, но при этом количество гостей в Ткуарчале и Очамчырском районе было больше в сравнении с 2024 годом.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.