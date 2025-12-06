https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/zakon-o-turizme-fond-razvitiya-i-klassifikatsiya-oteley-logua-o-turindustrii-abkhazii-1059571632.html

Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии

Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии

Фонд развития туризма планируют создать в Абхазии в 2026 году, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма республики Астамур Логуа.

Президент Абхазии Бадра Гунба поручил министерству туризма разработать проект по классификации отелей до 2026 года. Как уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа, проект на завершающей стадии и будет представлен до конца года. Кроме того, он затронул тему развития туризма в восточной части республики. Он уточнил, что в курортный сезон 2025 года наблюдалось снижение количества туристов в основных туробъектах, но при этом количество гостей в Ткуарчале и Очамчырском районе было больше в сравнении с 2024 годом. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

