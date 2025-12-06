Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуааи Аԥсни реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
4 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Молодежный парламент в Абхазии: для чего он нужен
14:33
14 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
18:15
9 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа театр аҿар алырԥшаауеит Москва аҵарахьы рышьҭразы: аиҳабы лцәажәара
18:24
6 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
21:15
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/zakon-o-turizme-fond-razvitiya-i-klassifikatsiya-oteley-logua-o-turindustrii-abkhazii-1059571632.html
Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии
Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии
Sputnik Абхазия
Фонд развития туризма планируют создать в Абхазии в 2026 году, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма республики Астамур Логуа. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-06T20:52+0300
2025-12-06T20:52+0300
в абхазии
абхазия
новости
мультимедиа
видео
туризм
отдых в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059571466_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_1f0b4e86b1ce6ce3d8a67ff6de5ec329.jpg
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил министерству туризма разработать проект по классификации отелей до 2026 года. Как уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа, проект на завершающей стадии и будет представлен до конца года. Кроме того, он затронул тему развития туризма в восточной части республики. Он уточнил, что в курортный сезон 2025 года наблюдалось снижение количества туристов в основных туробъектах, но при этом количество гостей в Ткуарчале и Очамчырском районе было больше в сравнении с 2024 годом. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059571466_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c6c6118d936083f70f1e275ff79cfbf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мультимедиа, видео, туризм, отдых в абхазии, видео
абхазия, новости, мультимедиа, видео, туризм, отдых в абхазии, видео

Закон "О туризме", фонд развития и классификация отелей: Логуа о туриндустрии Абхазии

20:52 06.12.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
Фонд развития туризма планируют создать в Абхазии в 2026 году, рассказал в эфире радио Sputnik министр туризма республики Астамур Логуа.
Президент Абхазии Бадра Гунба поручил министерству туризма разработать проект по классификации отелей до 2026 года.
Как уточнил в беседе с ведущим радио Sputnik министр туризма Астамур Логуа, проект на завершающей стадии и будет представлен до конца года.
Кроме того, он затронул тему развития туризма в восточной части республики. Он уточнил, что в курортный сезон 2025 года наблюдалось снижение количества туристов в основных туробъектах, но при этом количество гостей в Ткуарчале и Очамчырском районе было больше в сравнении с 2024 годом.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0