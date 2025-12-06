https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki-v-abkhazii-v-yanvare-noyabre-2025-goda-1059571746.html
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года
Sputnik Абхазия
Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года. 06.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-06T15:45+0300
2025-12-06T15:45+0300
2025-12-06T15:45+0300
в абхазии
абхазия
новости
инфографика
мультимедиа
абхазская железная дорога
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059570545_0:89:1818:1112_1920x0_80_0_0_4283359dfbad21634b5512f27bbfce1c.png
Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года. 83% от общего объема приходится на уголь, сообщили Sputnik в АЖД. Также в этом году по железной дороге перевозили ГСМ, стройматериалы, продукты и напитки.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059570545_109:0:1709:1200_1920x0_80_0_0_98a03d6a0db9036c6b848f6134609c9b.png
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, инфографика, мультимедиа, абхазская железная дорога, инфографика
абхазия, новости, инфографика, мультимедиа, абхазская железная дорога, инфографика
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года
Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года.
83% от общего объема приходится на уголь, сообщили Sputnik в АЖД.
Также в этом году по железной дороге перевозили ГСМ, стройматериалы, продукты и напитки.