Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года

Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу ҳџьынџьуааи Аԥсни реимадара: астудиаҿы аиҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апарламентбжьаратә еимадарақәа ирызку аиԥыларақәа мҩаԥган Москва: адепутат ицәажәара
13:34
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
4 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Молодежный парламент в Абхазии: для чего он нужен
14:33
14 мин
Дополнительное время
Абхазские спортсмены на турнире по боксу в Надыме: интервью с участниками
14:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
18:15
9 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсуа театр аҿар алырԥшаауеит Москва аҵарахьы рышьҭразы: аиҳабы лцәажәара
18:24
6 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
РУСДРАМ Москва агастрольқәа рҟынтә ихынҳәит: актиор иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсны аволонтиорра аҭагылазаашьа: иаатраны иҟоу ацентр аҳәаақәҵаҩ лцәажәара
21:15
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Транзитный хаб в Гале: интервью с гендиректором компании
21:34
25 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
30 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года
Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года. 83% от общего объема приходится на уголь, сообщили Sputnik в АЖД. Также в этом году по железной дороге перевозили ГСМ, стройматериалы, продукты и напитки.
Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года.
83% от общего объема приходится на уголь, сообщили Sputnik в АЖД.
Также в этом году по железной дороге перевозили ГСМ, стройматериалы, продукты и напитки.
