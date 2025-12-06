https://sputnik-abkhazia.ru/20251206/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki-v-abkhazii-v-yanvare-noyabre-2025-goda-1059571746.html

Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года

Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии в январе-ноябре 2025 года

Более миллиона тонн грузов перевезли по Абхазской железной дороге за 11 месяцев 2025 года. 83% от общего объема приходится на уголь, сообщили Sputnik в АЖД. Также в этом году по железной дороге перевозили ГСМ, стройматериалы, продукты и напитки.

