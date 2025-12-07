Эксклюзивное направление: Гергедава и Зухба о туристическом потенциале восточной Абхазии
Восточная часть Абхазии обладает уникальным потенциалом для развития туризма, считают гости радио Sputnik, эксперты Руслана Гергедава и Майя Зухба.
Проживающие в восточных районах люди настроены стать активной частью туристического рынка, но им для этого нужны гарантии рентабельности бизнеса и поддержка государства, отметила глава Ассоциации инклюзивного туризма, эксперт Руслана Гергедава.
Популярность этого направления растет с каждым годом. Гергедава добавила, что 22 из 32 проектов по программе Фонда президентских грантов и конкурса "Гостеприимная Абхазия" направлены на развитие туризма именно в этой части республики.
Эксперт Майя Зухба также считает, что без поддержки государства добиться существенных результатов в сфере туризма населению будет сложно.
Она также обратила внимание на нехватку номерного фонда в восточной страны, к примеру, в Галском и Ткуарчалском районах. При этом, по ее мнению, с питанием у путешественников проблем не будет - даже если поблизости не будет кафе и ресторанов, местные жители готовы накормить гостей.
