https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/tranzitom-cherez-abkhaziyu-zachem-v-gale-stroyat-novyy-terminal-1059585302.html

Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал

Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал

Sputnik Абхазия

В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба. 07.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-07T14:33+0300

2025-12-07T14:33+0300

2025-12-07T14:33+0300

в абхазии

абхазия

галский район

новости

видео

мультимедиа

логистика

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059576631_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_69816e2839d6144400989a754b9f1062.jpg

В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба. Это совместный абхазо-российский проект. Строительство на объекте уже завершено, осталось оснастить сам терминал. О том, что собой представляет проект, какие грузы и куда будут отправлять, смотрите в видео.

абхазия

галский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, галский район, новости, видео, мультимедиа, логистика, видео