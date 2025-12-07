Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал
Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба.
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба. Это совместный абхазо-российский проект. Строительство на объекте уже завершено, осталось оснастить сам терминал. О том, что собой представляет проект, какие грузы и куда будут отправлять, смотрите в видео.
Новости
Sputnik Абхазия
Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал

14:33 07.12.2025
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба.
Это совместный абхазо-российский проект. Строительство на объекте уже завершено, осталось оснастить сам терминал.
О том, что собой представляет проект, какие грузы и куда будут отправлять, смотрите в видео.
