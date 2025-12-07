https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/tranzitom-cherez-abkhaziyu-zachem-v-gale-stroyat-novyy-terminal-1059585302.html
Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал
Транзитом через Абхазию: зачем в Гале строят новый терминал
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба.
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба. Это совместный абхазо-российский проект. Строительство на объекте уже завершено, осталось оснастить сам терминал. О том, что собой представляет проект, какие грузы и куда будут отправлять, смотрите в видео.
В Галском районе строится транзитный хаб, рассказал в эфире радио Sputnik гендиректор транзитно-логистической компании Астамур Ахсалба.
Это совместный абхазо-российский проект. Строительство на объекте уже завершено, осталось оснастить сам терминал.
О том, что собой представляет проект, какие грузы и куда будут отправлять, смотрите в видео.