https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/moment-schastya-aleksandr-shoua--1059596686.html
"Момент счастья": Александр Шоуа
"Момент счастья": Александр Шоуа
Sputnik Абхазия
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T10:39+0300
2025-12-08T10:39+0300
2025-12-08T11:05+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
проект "моменты счастья"
видео
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059565755_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_edf7d1452670da0caf757e86dadacc96.jpg
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059565755_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_75cb57d23928832bc6efa3d566eb4114.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мультимедиа, проект "моменты счастья", видео, видео
абхазия, мультимедиа, проект "моменты счастья", видео, видео
"Момент счастья": Александр Шоуа
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.
В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.