https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/momenty-schastya-asida-khutaba--1059595820.html

"Моменты счастья": Асида Хутаба

"Моменты счастья": Асида Хутаба

Sputnik Абхазия

"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году. 08.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-08T10:26+0300

2025-12-08T10:26+0300

2025-12-08T10:40+0300

в абхазии

абхазия

проект "моменты счастья"

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059565547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d93e44341e8b9a184f5fdd5c98b148d5.jpg

"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, проект "моменты счастья", видео, мультимедиа, видео