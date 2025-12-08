https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/momenty-schastya-giya-piliya--1059596580.html
"Моменты счастья": Гия Пилия
"Моменты счастья": Гия Пилия
Sputnik Абхазия
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T10:38+0300
2025-12-08T10:38+0300
2025-12-08T11:05+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
проект "моменты счастья"
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059568459_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_881150f072ecb09542304df066b70c02.jpg
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/06/1059568459_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f3d3b432e3d735b264eb6109a1f3e4e5.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, мультимедиа, видео, проект "моменты счастья", видео
абхазия, мультимедиа, видео, проект "моменты счастья", видео
"Моменты счастья": Гия Пилия
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.
В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.