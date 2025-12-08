https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/momenty-schastya-izolda-khagba--1059595915.html

"Моменты счастья": Изольда Хагба

"Моменты счастья": Изольда Хагба

"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году. 08.12.2025, Sputnik Абхазия

"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.

