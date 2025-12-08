https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/momenty-schastya-madina-argun-1059596205.html
"Моменты счастья": Мадина Аргун
"Моменты счастья": Мадина Аргун
Sputnik Абхазия
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.
2025-12-08T10:35+0300
2025-12-08T10:35+0300
2025-12-08T10:38+0300
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.
"Моменты счастья": Мадина Аргун
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.
В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.