"Моменты счастья": Саид Тания
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T10:35+0300
2025-12-08T10:35+0300
2025-12-08T10:38+0300
"Моменты счастья" – совместный проект информационного агентства Sputnik Абхазия и Colors of Nation, начатый в 2018 году.В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.
2025
В его рамках герои поделились воспоминаниями о самых счастливых моментах в жизни.