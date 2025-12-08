https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/ostorozhno-spoyler-nauchnaya-fantastika-v-kino-i-literature-1059595403.html
"Осторожно, спойлер!": научная фантастика в кино и литературе
"Осторожно, спойлер!": научная фантастика в кино и литературе
Старый друг передачи "Осторожно, спойлер!" Джемал Бганба в очередной раз присоединился к ведущим. В этот раз – разбор наилучших представителей жанра научной...
"Осторожно, спойлер!": научная фантастика в кино и литературе
"Осторожно, спойлер!": научная фантастика в кино и литературе
Старый друг передачи "Осторожно, спойлер!" Джемал Бганба в очередной раз присоединился к ведущим. В этот раз – разбор наилучших представителей жанра научной фантастики, как в области литературы, так и кино.Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Старый друг передачи "Осторожно, спойлер!" Джемал Бганба в очередной раз присоединился к ведущим. В этот раз – разбор наилучших представителей жанра научной фантастики, как в области литературы, так и кино.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.