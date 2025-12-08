Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Краснодартәи атәылаҿацәи руаажәларратә палатақәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иарбан ԥҟарақәоу изықәныҟәатәу ашәарыцараан: аԥышәа змоу иҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Владислав Ардзинба: воспоминания соратника
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Предновогодний рост цен. Как избежать лишних трат?
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
Абхазское вино: экспорт и новогодние предложения
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как привить любовь к книгам? Советы от писательницы Анны Гончаровой
18:34
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
21:04
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/sredstva-pvo-za-noch-sbili-67-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1059593743.html
Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью БпЛА. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T09:00+0300
2025-12-08T10:44+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_97c1eb2fb72739f5b323b180049b4e01.jpg
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 67 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12.Над Ростовской областью сбили 11 БпЛА, над Волгоградской – девять.По два дрона уничтожили в Курской, Ленинградской, Тульской областях, Московском регионе, по одному – в Калужской, Орловской, Смоленской областях.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/1059584283.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143000_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_7652778c90b0662a3e6f2b50179b3a98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией

09:00 08.12.2025 (обновлено: 10:44 08.12.2025)
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 67 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
В небе над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12.
Над Ростовской областью сбили 11 БпЛА, над Волгоградской – девять.
По два дрона уничтожили в Курской, Ленинградской, Тульской областях, Московском регионе, по одному – в Калужской, Орловской, Смоленской областях.
Фронтовые дороги СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Российские войска освободили Кучеровку и Ровное в зоне СВО
Вчера, 12:45
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0