Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией

Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью БпЛА. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 67 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12.Над Ростовской областью сбили 11 БпЛА, над Волгоградской – девять.По два дрона уничтожили в Курской, Ленинградской, Тульской областях, Московском регионе, по одному – в Калужской, Орловской, Смоленской областях.
09:00 08.12.2025 (обновлено: 10:44 08.12.2025)
Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью БпЛА.
