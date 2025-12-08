https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/sredstva-pvo-za-noch-sbili-67-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1059593743.html

Средства ПВО за ночь сбили 67 украинских БпЛА над Россией

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью БпЛА. 08.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-08T09:00+0300

2025-12-08T09:00+0300

2025-12-08T10:44+0300

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 67 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.В небе над Брянской областью уничтожили 24 дрона, над Саратовской – 12.Над Ростовской областью сбили 11 БпЛА, над Волгоградской – девять.По два дрона уничтожили в Курской, Ленинградской, Тульской областях, Московском регионе, по одному – в Калужской, Орловской, Смоленской областях.

Sputnik Абхазия

