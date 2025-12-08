https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/sukhum-vne-dosyagaemosti-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1059597737.html

Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5884 штрафа за нарушение ПДД в ноябре. 08.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии составили 165 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в ноябре, что на 14 штрафов меньше, чем в октябре. Столица Абхазии снова на "вершине" нашего списка и вновь "оторвалась" от ближайшего конкурента по числу выписанных штрафов в два раза. В Сухуме за ноябрь были выявлены 70 выпивших автомобилистов, в Гудауте — 34. На третьей строчке в этот раз — Очамчырский район с 32 протоколами. Он "обогнал" постоянного "призера" — Гагрский район, который в ноябре "набрал" 18 штрафов за аналогичное нарушение.В Сухумском и Галском районах санкциям подверглись восемь и семь нетрезвых автолюбителей. Замыкают нашу статистику Гулрыпшский и Ткуарчалский районы — три и два протокола за месяц. В возрастной категории тоже произошли существенные изменения. Нетрезвые автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет в ноябре сумели вернуть "лавры" и, тем самым, снова взяли "золото".В этом им помогли 33 человека. "Серебряными" призерами в ноябре стали те, кому от 35 до 40 лет — 29 человек за месяц. "Бронзовыми" — от 40 до 45 лет. Их в прошлом месяце было 26 человек. Четырем самым молодым нарушителям в ноябре было по 19 лет. Самому старшему — 70 лет. Он из Сухума и старше своего октябрьского предшественника на шесть лет.Трое автомобилистов, севших за руль своего транспорта в состоянии опьянения, были гостями из Российской Федерации — это на пять человек меньше итогов октября. Не оставили наедине с "бедой" мужчин четыре представительницы прекрасной половины человечества. Трое из них были из Сухума, одна — из Галского района. Самой молодой — 25 лет, самой старшей — 43 года.

