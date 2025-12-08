Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсни Краснодартәи атәылаҿацәи руаажәларратә палатақәа аус еицырулоит: еилаҳкаауеит ишԥа
13:04
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иарбан ԥҟарақәоу изықәныҟәатәу ашәарыцараан: аԥышәа змоу иҿцәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Владислав Ардзинба: воспоминания соратника
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Предновогодний рост цен. Как избежать лишних трат?
14:34
14 мин
Актуальный комментарий
Абхазское вино: экспорт и новогодние предложения
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
18:04
26 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Как привить любовь к книгам? Советы от писательницы Анны Гончаровой
18:34
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Sputnik Аԥсны 11 шықәса ахыҵит: раԥхьатәи амш инаркны аус зуа рыҿцәажәара
21:04
26 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251208/sukhum-vne-dosyagaemosti-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-noyabr-1059597737.html
Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5884 штрафа за нарушение ПДД в ноябре. 08.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-08T10:50+0300
2025-12-08T11:11+0300
в абхазии
абхазия
дорожное движение
гаи
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101353/99/1013539942_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_fd6ee1c6ef7c73bd932360601c64ec94.jpg
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии составили 165 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в ноябре, что на 14 штрафов меньше, чем в октябре. Столица Абхазии снова на "вершине" нашего списка и вновь "оторвалась" от ближайшего конкурента по числу выписанных штрафов в два раза. В Сухуме за ноябрь были выявлены 70 выпивших автомобилистов, в Гудауте — 34. На третьей строчке в этот раз — Очамчырский район с 32 протоколами. Он "обогнал" постоянного "призера" — Гагрский район, который в ноябре "набрал" 18 штрафов за аналогичное нарушение.В Сухумском и Галском районах санкциям подверглись восемь и семь нетрезвых автолюбителей. Замыкают нашу статистику Гулрыпшский и Ткуарчалский районы — три и два протокола за месяц. В возрастной категории тоже произошли существенные изменения. Нетрезвые автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет в ноябре сумели вернуть "лавры" и, тем самым, снова взяли "золото".В этом им помогли 33 человека. "Серебряными" призерами в ноябре стали те, кому от 35 до 40 лет — 29 человек за месяц. "Бронзовыми" — от 40 до 45 лет. Их в прошлом месяце было 26 человек. Четырем самым молодым нарушителям в ноябре было по 19 лет. Самому старшему — 70 лет. Он из Сухума и старше своего октябрьского предшественника на шесть лет.Трое автомобилистов, севших за руль своего транспорта в состоянии опьянения, были гостями из Российской Федерации — это на пять человек меньше итогов октября. Не оставили наедине с "бедой" мужчин четыре представительницы прекрасной половины человечества. Трое из них были из Сухума, одна — из Галского района. Самой молодой — 25 лет, самой старшей — 43 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/1058940939.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101353/99/1013539942_162:0:2818:1992_1920x0_80_0_0_6a838407cd9abb3f8256e556923fc69d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, дорожное движение, гаи, новости
абхазия, дорожное движение, гаи, новости

Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь

10:50 08.12.2025 (обновлено: 11:11 08.12.2025)
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАрхивное фото.
Архивное фото. - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2025
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 5884 штрафа за нарушение ПДД в ноябре.
СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Сотрудники ГАИ Абхазии составили 165 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в ноябре, что на 14 штрафов меньше, чем в октябре. Столица Абхазии снова на "вершине" нашего списка и вновь "оторвалась" от ближайшего конкурента по числу выписанных штрафов в два раза.
В Сухуме за ноябрь были выявлены 70 выпивших автомобилистов, в Гудауте — 34. На третьей строчке в этот раз — Очамчырский район с 32 протоколами. Он "обогнал" постоянного "призера" — Гагрский район, который в ноябре "набрал" 18 штрафов за аналогичное нарушение.
© SputnikСухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
Сухум вне досягаемости: пьяная дорожная статистика в Абхазии за ноябрь - Sputnik Абхазия, 1920, 08.12.2025
Сухум вне досягаемости: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за ноябрь
© Sputnik
В Сухумском и Галском районах санкциям подверглись восемь и семь нетрезвых автолюбителей. Замыкают нашу статистику Гулрыпшский и Ткуарчалский районы — три и два протокола за месяц. В возрастной категории тоже произошли существенные изменения. Нетрезвые автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет в ноябре сумели вернуть "лавры" и, тем самым, снова взяли "золото".
В этом им помогли 33 человека. "Серебряными" призерами в ноябре стали те, кому от 35 до 40 лет — 29 человек за месяц. "Бронзовыми" — от 40 до 45 лет. Их в прошлом месяце было 26 человек. Четырем самым молодым нарушителям в ноябре было по 19 лет. Самому старшему — 70 лет. Он из Сухума и старше своего октябрьского предшественника на шесть лет.
Трое автомобилистов, севших за руль своего транспорта в состоянии опьянения, были гостями из Российской Федерации — это на пять человек меньше итогов октября. Не оставили наедине с "бедой" мужчин четыре представительницы прекрасной половины человечества. Трое из них были из Сухума, одна — из Галского района. Самой молодой — 25 лет, самой старшей — 43 года.
Дамей Авидзба - Sputnik Абхазия, 1920, 10.11.2025
В Абхазии
Глава ГАИ назвал главные причины ДТП в Абхазии
10 ноября, 09:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0