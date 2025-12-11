https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/1059673374.html

Собрание Гудаутского района: новые люди, комиссии, задачи

Собрание Гудаутского района: новые люди, комиссии, задачи

Собрание Гудаутского района: новые люди, комиссии, задачи Sputnik Абхазия Как сильно поменялся состав Собрания депутатов Гудаутского района после выборов в органы местного самоуправления, какие новые комисси были созданы и с какой целью, что в планов народных ихбранников в ближайшей перспективе? Слушайте подкаст.

Как сильно поменялся состав Собрания депутатов Гудаутского района после выборов в органы местного самоуправления, какие новые комиссии были созданы и с какой целью, что в планах народных избранников в ближайшей перспективе?Слушайте подкаст.

