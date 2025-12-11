https://sputnik-abkhazia.ru/20251211/snimat-roliki-i-zayavlyat-o-sebe-shum-v-sukhume-1059676784.html

Снимать ролики и заявлять о себе: "ШУМ" в Сухуме

Снимать ролики и заявлять о себе: "ШУМ" в Сухуме

На базе представительства ДВФМ в Сухуме проходит трехдневный интенсив от экспертов медиа-центра "ШУМ". 11.12.2025

О том, зачем проводятся такие интенсивы и чему учат молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова и ведущий специалист отдела программной деятельности медиа-центра "ШУМ" Александра Мамаева. По словам Красцовой, развитие в сфере медиа – запрос, который исходил от самих студентов Абхазского госуниверситета. Именно поэтому было принято решение пригласить экспертов и провести трехдневный интенсив. В дальнейшем материалы, которые будут подготовлены участниками будут использованы в молодежной политике, добавила она. Подробнее смотрите в видео Sputnik.

