Снимать ролики и заявлять о себе: "ШУМ" в Сухуме

Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Арккаратә проект "Адырра. Аԥхьахә": Ҵәыџьба еиҭеиҳәеит иусумҭа залкаахаз
13:04
12 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Иарбан ԥшшәқәоу актуалра змоу 2026-тәи ашықәс азы: амодельер лыҿцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
"Аԥсуа спелеологиа аҿиара аҭоурых": аҳаԥқәа ирызкыз аҭҵаарадырратә конференциа хыркәшоуп
13:33
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
13:52
8 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
14:04
17 мин
Актуальный комментарий
Кто и как восстанавливает Бедийский храм
14:22
8 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
О чем "шумит" абхазская молодежь? Интенсив для тех, кто любит снимать в соцсети
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Азанааҭхырхарҭатә цәыргақәҵа ашколхәыҷқәа рзы: Гындиа иҿцәажәара
18:04
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра Ашықәс ҿыц рышԥаҽазыҟарҵои: еилаҳкаауеит араион ахадара рҿы
18:14
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
18:22
8 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
18:34
7 мин
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
18:41
17 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Азанааҭхырхарҭатә цәыргақәҵа ашколхәыҷқәа рзы: Гындиа иҿцәажәара
21:04
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Очамчыра Ашықәс ҿыц рышԥаҽазыҟарҵои: еилаҳкаауеит араион ахадара рҿы
21:14
7 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Асахьаҭыхыҩцәа реидгыла афонд хаҭәаахеит: Арсалиаԥҳа еиҭалҳәеит аусумҭа аҭоурых
21:22
8 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
21:34
7 мин
Посредник
Грипп и ОРВИ: прогнозы, вакцинация, статистика от главы СЭС
21:41
17 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
13:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риамгаразы аҿҳәара инахоуп: адепутат ихҳәаа
13:20
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатртә менеџьерцәа рфестиваль мҩаԥысит Москва: алахәыла иҿцәажәара
13:34
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афонтәи аҳаԥы иазкны иреиӷьу аусумҭақәа алкаауп: "Аԥснымедиа" ажурналист лыҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Собрание Гудаутского района: новые люди, комиссии, задачи
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Кадастровые сделки по-старому. Поправки в закон прокомментировал депутат
14:34
7 мин
Такие обстоятельства
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон
14:41
19 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәарыцара аԥҟарақәа реилагара. Ӡбашьас иамоузеи ари азҵааара: Бигәаа иҿцәажәара
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риамгаразы аҿҳәара инахоуп: адепутат ихҳәаа
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
В полку Героев России прибыло. Интервью с Акусба-Олейниковым
18:34
5 мин
Такие обстоятельства
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон
18:39
19 мин
On air
18:58
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәарыцара аԥҟарақәа реилагара. Ӡбашьас иамоузеи ари азҵааара: Бигәаа иҿцәажәара
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақыҭанхамҩатә дгьылқәа даҽа категориақәак рахь риамгаразы аҿҳәара инахоуп: адепутат ихҳәаа
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
В полку Героев России прибыло. Интервью с Акусба-Олейниковым
21:34
5 мин
Такие обстоятельства
Новый год в Абхазии! Предложения и спрос на турсезон
21:39
19 мин
On air
21:58
1 мин
О том, зачем проводятся такие интенсивы и чему учат молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова и ведущий специалист отдела программной деятельности медиа-центра "ШУМ" Александра Мамаева. По словам Красцовой, развитие в сфере медиа – запрос, который исходил от самих студентов Абхазского госуниверситета. Именно поэтому было принято решение пригласить экспертов и провести трехдневный интенсив. В дальнейшем материалы, которые будут подготовлены участниками будут использованы в молодежной политике, добавила она. Подробнее смотрите в видео Sputnik.
Снимать ролики и заявлять о себе: "ШУМ" в Сухуме

19:07 11.12.2025
© Видео Sputnik
Подписаться
На базе представительства ДВФМ в Сухуме проходит трехдневный интенсив от экспертов медиа-центра "ШУМ".
О том, зачем проводятся такие интенсивы и чему учат молодежь, рассказали в эфире радио Sputnik директор представительства ДВФМ в Абхазии Юлия Красцова и ведущий специалист отдела программной деятельности медиа-центра "ШУМ" Александра Мамаева.
По словам Красцовой, развитие в сфере медиа – запрос, который исходил от самих студентов Абхазского госуниверситета.
Именно поэтому было принято решение пригласить экспертов и провести трехдневный интенсив.
В дальнейшем материалы, которые будут подготовлены участниками будут использованы в молодежной политике, добавила она.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.
