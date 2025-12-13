Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом

https://sputnik-abkhazia.ru/20251213/vizit-znamenitogo-futbolista-lionelya-messi-v-kalkuttu-obernulsya-pogromom-1059712827.html

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проводит трехдневное турне по Индии.

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Визит знаменитого футболиста Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом на стадионе "Солт-Лейк". Индийские болельщики, разочарованные тем, что вместо обещанных 45 минут выступления он покинул стадион через 10 минут, ринулись на поле, круша стулья и бросаясь предметами. Некоторые билеты стоили более $100 — для многих местных это месячная зарплата. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Месси проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого в субботу в Калькутте он должен открыть 20-метровый памятник самому себе, отмечается в сообщении.

