https://sputnik-abkhazia.ru/20251213/vizit-znamenitogo-futbolista-lionelya-messi-v-kalkuttu-obernulsya-pogromom-1059712827.html
Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом
Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом
Sputnik Абхазия
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проводит трехдневное турне по Индии. 13.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-13T20:55+0300
2025-12-13T20:55+0300
2025-12-13T21:22+0300
новости
спорт
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047586057_0:0:2037:1146_1920x0_80_0_0_907c65c9306584093455d3f11bcd37ec.jpg
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Визит знаменитого футболиста Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом на стадионе "Солт-Лейк". Индийские болельщики, разочарованные тем, что вместо обещанных 45 минут выступления он покинул стадион через 10 минут, ринулись на поле, круша стулья и бросаясь предметами. Некоторые билеты стоили более $100 — для многих местных это месячная зарплата. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Месси проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого в субботу в Калькутте он должен открыть 20-метровый памятник самому себе, отмечается в сообщении.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/08/14/1047586057_189:0:2000:1358_1920x0_80_0_0_7819b01115912b4fc8208e3af865cc97.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, спорт, в мире
Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом
20:55 13.12.2025 (обновлено: 21:22 13.12.2025)
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проводит трехдневное турне по Индии.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Визит знаменитого футболиста Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом на стадионе "Солт-Лейк".
Индийские болельщики, разочарованные тем, что вместо обещанных 45 минут выступления он покинул стадион через 10 минут, ринулись на поле, круша стулья и бросаясь предметами.
Некоторые билеты стоили более $100 — для многих местных это месячная зарплата.
"Ужасно организованное событие. Месси приехал всего на 10 минут. Все VIP-гости и министры окружили его. Мы ничего не увидели. Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую", — приводит слова одного из болельщиков РИА Новости.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Месси проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого в субботу в Калькутте он должен открыть 20-метровый памятник самому себе, отмечается в сообщении.