Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом
Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом
Визит Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом

20:55 13.12.2025 (обновлено: 21:22 13.12.2025)
Лионель Месси
Лионель Месси - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2025
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
Подписаться
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Лионель Месси проводит трехдневное турне по Индии.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Визит знаменитого футболиста Лионеля Месси в Калькутту обернулся погромом на стадионе "Солт-Лейк".
Индийские болельщики, разочарованные тем, что вместо обещанных 45 минут выступления он покинул стадион через 10 минут, ринулись на поле, круша стулья и бросаясь предметами.
Некоторые билеты стоили более $100 — для многих местных это месячная зарплата.
"Ужасно организованное событие. Месси приехал всего на 10 минут. Все VIP-гости и министры окружили его. Мы ничего не увидели. Он не сделал ни одного удара по мячу. Столько денег, эмоций и времени потрачено впустую", — приводит слова одного из болельщиков РИА Новости.
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира в составе сборной Аргентины по футболу Месси проводит трехдневное турне по Индии, в рамках которого в субботу в Калькутте он должен открыть 20-метровый памятник самому себе, отмечается в сообщении.
0