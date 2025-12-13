За развитие и стабильность: как Россия и Абхазия выстраивают отношения

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Излацәажәоз Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩцәа рыстол гьежь аҿы: Алхас Кәыҵниа ҳиҿцәажәоит
13:05
9 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәарыцара аԥҟарақәа реилагара. Ӡбашьас иамоузеи ари азҵааара: Бигәаа иҿцәажәара
13:14
16 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иандекс. Аиҭагаҩ аԥсышәала ицәажәеит: аԥшьгаҩ иҿцәажәара
13:34
13 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсны ахаҭарнакцәа ашколтә библиотекақәа рфорум аҿы: алахәыла лыхҳәаа
13:47
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Стратегическое партнерство России и Абхазии. Перспективы
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как полюбить книги и с чего начинать? Советы от писательницы Анны Гончаровой
14:33
14 мин
Дополнительное время
Матч Медиалиги и ФНЛ. Послевкусие
14:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба игәалашәара аҳаҭыраз: Аԥсны раԥхьатәи Ахада изкыз ахәылԥаз мҩаԥысит
18:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Излацәажәоз Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩцәа рыстол гьежь аҿы: Алхас Кәыҵниа ҳиҿцәажәоит
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегическое партнерство России и Абхазии. Перспективы
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Владислав Арӡынба игәалашәара аҳаҭыраз: Аԥсны раԥхьатәи Ахада изкыз ахәылԥаз мҩаԥысит
21:04
16 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Излацәажәоз Урыстәыла ацҳаражәҳәаҩцәа рыстол гьежь аҿы: Алхас Кәыҵниа ҳиҿцәажәоит
21:20
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Стратегическое партнерство России и Абхазии. Перспективы
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Утро на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
За развитие и стабильность: как Россия и Абхазия выстраивают отношения
За развитие и стабильность: как Россия и Абхазия выстраивают отношения
Отношения России и Абхазии выстраиваются динамично. По словам политолога Беслана Хагба, Россия будет поддерживать Абхазию и всегда будет поддерживать подписанные между двумя странами договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве. "Но в то же время, знаете, было подчеркнуто, что и абхазская сторона должна делать какие-то встречные шаги. В плане, прежде всего, как мне кажется, в установлении политической стабильности в Абхазии", – подчеркнул политолог. При этом, по словам Хагба, Абхазия должна развиваться не только в политическом, но и экономическом плане. В этом заинтересована и сама Россия. А развитие экономики и инвестиции - практически синонимы, считает политолог. "Не бывает без инвестиций развития экономики. Эту проблему необходимо решить не сегодня, так завтра. И эту проблему нужно решить с учетом интересов и Российской Федерации, и самое главное — с учетом жизненных интересов абхазского народа. Я уверен, что мировая практика позволит решить эту проблему", — пояснил он. При этом, вопросы не должны стать предметом политической спекуляции, добавил Хагба.
За развитие и стабильность: как Россия и Абхазия выстраивают отношения

16:47 13.12.2025
В эфире радио Sputnik политолог Беслан Хагба рассказал о взаимоотношениях России и Абхазии, как республике развиваться и зачем нужны инвестиции.
Отношения России и Абхазии выстраиваются динамично. По словам политолога Беслана Хагба, Россия будет поддерживать Абхазию и всегда будет поддерживать подписанные между двумя странами договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве.
"Но в то же время, знаете, было подчеркнуто, что и абхазская сторона должна делать какие-то встречные шаги. В плане, прежде всего, как мне кажется, в установлении политической стабильности в Абхазии", – подчеркнул политолог.
При этом, по словам Хагба, Абхазия должна развиваться не только в политическом, но и экономическом плане. В этом заинтересована и сама Россия. А развитие экономики и инвестиции - практически синонимы, считает политолог.
"Не бывает без инвестиций развития экономики. Эту проблему необходимо решить не сегодня, так завтра. И эту проблему нужно решить с учетом интересов и Российской Федерации, и самое главное — с учетом жизненных интересов абхазского народа. Я уверен, что мировая практика позволит решить эту проблему", — пояснил он.
При этом, вопросы не должны стать предметом политической спекуляции, добавил Хагба.
