За развитие и стабильность: как Россия и Абхазия выстраивают отношения
В эфире радио Sputnik политолог Беслан Хагба рассказал о взаимоотношениях России и Абхазии, как республике развиваться и зачем нужны инвестиции. 13.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-13T16:47+0300
Отношения России и Абхазии выстраиваются динамично. По словам политолога Беслана Хагба, Россия будет поддерживать Абхазию и всегда будет поддерживать подписанные между двумя странами договоры о союзничестве и стратегическом партнерстве. "Но в то же время, знаете, было подчеркнуто, что и абхазская сторона должна делать какие-то встречные шаги. В плане, прежде всего, как мне кажется, в установлении политической стабильности в Абхазии", – подчеркнул политолог. При этом, по словам Хагба, Абхазия должна развиваться не только в политическом, но и экономическом плане. В этом заинтересована и сама Россия. А развитие экономики и инвестиции - практически синонимы, считает политолог. "Не бывает без инвестиций развития экономики. Эту проблему необходимо решить не сегодня, так завтра. И эту проблему нужно решить с учетом интересов и Российской Федерации, и самое главное — с учетом жизненных интересов абхазского народа. Я уверен, что мировая практика позволит решить эту проблему", — пояснил он. При этом, вопросы не должны стать предметом политической спекуляции, добавил Хагба.
