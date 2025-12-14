https://sputnik-abkhazia.ru/20251214/sputnik-nedeli-pozdravlenie-putina-vecher-pamyati-vladislava-ardzinba-i-latskaya-tragediya-1059721906.html

Sputnik недели: поздравление Путина, вечер памяти Владислава Ардзинба и Латская трагедия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, которые произошли в республике с 8 по 14 декабря. 14.12.2025

О том, как прошла церемония памяти жертв Латской трагедии в Гудауте, какую экспозицию в их честь открыли в музее имени Сергея Дбар, как прошел вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Сухуме, что пожелал Бадра Гунба Владимиру Путину в День Конституции России и что стало с законом "О кадастре", читайте в материале Sputnik.SputnikЛатская трагедияЕжегодно в Гудауте проходят памятные мероприятия, посвященные жертвам Латской трагедии. 14 декабря 1992 года грузинские войска сбили над селом Лата вертолет, совершавший гуманитарный рейс. Жертвами этого бесчеловечного действия стали все 87 человек, находившиеся на борту, в том числе 35 детей и 8 беременных женщин.В церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба и члены Правительства, спикер Парламента Лаша Ашуба и депутаты, семьи и родственники погибших, ветераны Отечественной войны народа Абхазии и общественность.Жертвы Латской трагедии похоронены в городском парке Гудауты. Там же установлен мемориал в память о них. В этот день сотни людей пришли с цветами, сладостями и напитками, на могилах зажгли свечи.После траурной церемонии глава государства посетил выставку в Государственном музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар. Экспозиция состояла из архивных фотографий и обломков сбитого вертолета.Бадра Гунба поблагодарил организаторов выставки и отметил, что произошедшее в селе Лата в декабре 1992 года — одна из самых больших трагедий в истории Абхазии, и народ не должен об этом никогда забывать.Памяти Владислава АрдзинбаВечер памяти, посвященный 80-летию со дня рождения первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, состоялся в Абхазской государственной филармонии 12 декабря.На церемонии показали документальный фильм, в котором освещаются основные этапы жизни и деятельности Ардзинба, звучали стихотворения и песни в исполнении звезд абхазской эстрады.Организатор памятного мероприятия – администрация Сухумского района.День Конституции РоссииРоссийская Федерация отмечает День Конституции 12 декабря. Президент Абхазии Бадра Гунба направил поздравительное письмо в адрес своего российского коллеги Владимира Путина.Гунба подчеркнул, что принятие основного закона стало важнейшим событием в новейшей истории России, определившим стратегический путь ее развития как сильного, суверенного и демократического государства.Президент также отметил, что благодаря верности этим принципам Россия уверенно развивается, укрепляет свое государственное могущество, экономическую и духовную основу, а ее народы живут в мире и согласии, сохраняя традиции дружбы и взаимного уважения.Закон о кадастре и мораторийПарламент Абхазии принял в первом чтении законопроект о приостановке действия закона "О кадастре недвижимости" до 1 июля 2027 года.Внеочередное заседание сессии прошло в Парламенте в среду, 10 декабря. Инициаторы решения подчеркивали, что граждане и делопроизводители столкнулись с проблемами при оформлении сделок с недвижимостью после того, как 1 октября закон вступил в силу.Для подготовки подзаконных актов, технических, информационных и нотариальных структур для реализации всех положений кадастрового законодательства нужно дополнительное время.Кроме того, депутаты одобрили дополнительные поправки к закону "О кадастре", предложенные Администрацией президента."Я буду предлагать и просить депутатов поддержать поправки, чтобы мы не просто отложили законопроект, но в переходные положения включили нормы, которые позволили бы до его вступления в силу вносить изменения, которые позволят перейти к поэтапной реализации закона", — пояснил представитель главы государства в Парламенте Дмитрий Шамба.В тот же день парламентарии ввели мораторий на перевод земель сельхозназначения в другие категории продлили до 1 июля 2026 года во втором и окончательном чтении.Проект также предусматривает дополнение списка исключительных случаев, при наличии которых перевод допускается. Так, он разрешен в случае выделения земельного участка площадью до 0,06 га для индивидуального жилищного строительства.Совещание в режиме онлайнОбщественные палаты Абхазии и России обсудили вопросы, посвященные демографии, сообщает "Апсныпресс".Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии ОП России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.Заместитель секретаря Общественной палаты Изольда Хагба подчеркнула, что в республике вопрос демографии стоит остро, и Абхазия готова перенять практический опыт России и найти оптимальные решения, говорится в сообщении.Подарок к Новому годуЖители Очамчырского района собрали новогодний гуманитарный груз для Донбасса, сообщила Очамчыра-информ.По инициативе активистов Народного фронта администрация района оказала содействие в организации акции. Всего жители района собираются отправить до 5 тонн мандаринов.Еще одна жертва стрельбы на похоронахСкончался еще один пострадавший во время стрельбы в Сухуме, сообщили Sputnik в Минздраве.45-летнего Алмаса Квициния ранее вывезли на лечение в Россию, у него было тяжелое ранение головы.В результате стрельбы, произошедшей 11 ноября на улице Гумской в Сухуме, были ранены пять человек, один из них скончался в больнице 13 ноября, троих выписали.Возбуждено уголовное дело. Сухумским горсудом арестованы Шарат Джикирба, Астамур Шинкуба и Мхаз Агрба.Поиски на водеВ акватории Сухума продолжаются поиски пропавшего мужчины. В них принимают участие российские волонтеры, рассказали Sputnik в пресс-службе МЧС.В ведомстве уточнили, что они, услышав о случившемся, приехали в Абхазию со своим оборудованием и предложили свою помощь, так как у них есть опыт поисковой работы в воде.В поисковой операции также принимали участие сотрудники дивизиона пограничных катеров погрануправления ФСБ России в Абхазии.По предварительной информации, пропавший — Важа Зарандия, экс-глава Совета министров Абхазии, бывший глава Галского района.Победа в ДубаеХаритон Агрба победил в турнире IBA.PRO 13 в Дубае, сообщает Госкомспорта Абхазии. Бой прошел вечером 12 декабря.Для Харитона Агрба эта победа имеет принципиальное значение, так как в июле Муньоз нанес ему первое поражение в карьере, говорится в сообщении. Абхазский спортсмен, взяв реванш, подтвердил свой статус претендента на титул чемпиона мира IBA в первом полусреднем весе.

