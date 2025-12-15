Председатель Общества охотников: браконьеры наносят существенный вред фауне Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Воскресный вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ӡбашьас иамоузеи Аԥсны адемографиа азҵаара: Ауаажәларратә палата алахәылацәа ргәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Акадастр азы азакәан аус замузеи: азиндырҩы иҿцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги визита делегации Минсельхоза России в Абхазию: интервью с министром
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Абхазия на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России: интервью с участником сессии
14:33
16 мин
Радио
Сохранение и продвижение: Абхазия на форуме русистов в Минске
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251215/predsedatel-obschestva-okhotnikov-brakonery-nanosit-suschestvennyy-vred-faune-abkhazii-1059723738.html
Председатель Общества охотников: браконьеры наносят существенный вред фауне Абхазии
Председатель Общества охотников: браконьеры наносят существенный вред фауне Абхазии
Sputnik Абхазия
Охотничий сезон в Абхазии стартовал 16 августа и продлится до 31 марта 2026 года. 15.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-15T09:00+0300
2025-12-15T10:39+0300
в абхазии
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102295/90/1022959018_0:310:3000:1998_1920x0_80_0_0_1e6fbbeae3b5ce72a6732c6d3b3931f0.jpg
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Деятельность браконьеров наносят существенный вред фауне Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik новый председатель Общества охотников и рыболовов Шамиль Бигвава. Основным нарушением он назвал отстрел животных и птиц, охота на которых запрещена. По его мнению, это происходит в основном из-за поспешности и незнания установленных правил.При этом глава Общества охотников и рыболовов сообщил, что наблюдается тенденция, связанная с возросшей популярностью ловли рыбы на крючок. По его мнению, необходимо повышать охотничью культуру среди населения, ведь в Абхазии во все времена существовали традиции, которые основаны на бережном отношении к природе. Однако сегодня многие стали ими пренебрегать, заметил он.Бигвава подчеркнул, что в преддверии каждого сезона охоты Государственный комитет по экологии определяет нормы отстрела диких животных и птиц. Нормы основаны на научных данных, поэтому охотникам нельзя нарушать это предписание.Кроме того, ежегодно определяются сроки охотничьего сезона, которые также необходимо соблюдать. Охотники с большим стажем в основном придерживаются правил, менее опытные охотники чаще нарушают определенные сроки, подчеркнул глава общества.Бигвава напомнил, что для того чтобы охотиться, нужно иметь охотничий билет. Но прежде чем его получить, претенденты должны пройти проверку необходимых навыков и знаний. Успешно прошедшие тестирование вступают в Общество охотников и рыболовов и получают право на приобретение оружия и охоту. Получить охотничий билет можно с 18 лет.Шамиль Бигвава рассказал, что охотничьими билетами на сегодняшний день обладают более 10 тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250816/1056951838.html
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102295/90/1022959018_255:0:2922:2000_1920x0_80_0_0_78374d4518db013a15f1b7d896c5b796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости
новости

Председатель Общества охотников: браконьеры наносят существенный вред фауне Абхазии

09:00 15.12.2025 (обновлено: 10:39 15.12.2025)
CC0 / / Охотник в лесу
Охотник в лесу - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2025
CC0 / /
Подписаться
Охотничий сезон в Абхазии стартовал 16 августа и продлится до 31 марта 2026 года.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Деятельность браконьеров наносят существенный вред фауне Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik новый председатель Общества охотников и рыболовов Шамиль Бигвава.
Основным нарушением он назвал отстрел животных и птиц, охота на которых запрещена. По его мнению, это происходит в основном из-за поспешности и незнания установленных правил.

"Что касается рыбной ловли, то наиболее частым нарушением является использование электричества для добычи рыбы. Этот способ запрещен и ведет к сокращению рыбы", – отметил он.

При этом глава Общества охотников и рыболовов сообщил, что наблюдается тенденция, связанная с возросшей популярностью ловли рыбы на крючок.
По его мнению, необходимо повышать охотничью культуру среди населения, ведь в Абхазии во все времена существовали традиции, которые основаны на бережном отношении к природе. Однако сегодня многие стали ими пренебрегать, заметил он.
Бигвава подчеркнул, что в преддверии каждого сезона охоты Государственный комитет по экологии определяет нормы отстрела диких животных и птиц. Нормы основаны на научных данных, поэтому охотникам нельзя нарушать это предписание.
Кроме того, ежегодно определяются сроки охотничьего сезона, которые также необходимо соблюдать. Охотники с большим стажем в основном придерживаются правил, менее опытные охотники чаще нарушают определенные сроки, подчеркнул глава общества.
Охотник Шамиль Бигвава и дратхаар Ерасата Квирая Рикки с трофеем во рту. - Sputnik Абхазия, 1920, 16.08.2025
В Абхазии
Охотничий сезон в Абхазии стартовал 16 августа
16 августа, 11:38
Бигвава напомнил, что для того чтобы охотиться, нужно иметь охотничий билет. Но прежде чем его получить, претенденты должны пройти проверку необходимых навыков и знаний. Успешно прошедшие тестирование вступают в Общество охотников и рыболовов и получают право на приобретение оружия и охоту. Получить охотничий билет можно с 18 лет.
Шамиль Бигвава рассказал, что охотничьими билетами на сегодняшний день обладают более 10 тысяч человек.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0