Председатель Общества охотников: браконьеры наносят существенный вред фауне Абхазии

Охотничий сезон в Абхазии стартовал 16 августа и продлится до 31 марта 2026 года. 15.12.2025, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Деятельность браконьеров наносят существенный вред фауне Абхазии, сказал в интервью радио Sputnik новый председатель Общества охотников и рыболовов Шамиль Бигвава. Основным нарушением он назвал отстрел животных и птиц, охота на которых запрещена. По его мнению, это происходит в основном из-за поспешности и незнания установленных правил.При этом глава Общества охотников и рыболовов сообщил, что наблюдается тенденция, связанная с возросшей популярностью ловли рыбы на крючок. По его мнению, необходимо повышать охотничью культуру среди населения, ведь в Абхазии во все времена существовали традиции, которые основаны на бережном отношении к природе. Однако сегодня многие стали ими пренебрегать, заметил он.Бигвава подчеркнул, что в преддверии каждого сезона охоты Государственный комитет по экологии определяет нормы отстрела диких животных и птиц. Нормы основаны на научных данных, поэтому охотникам нельзя нарушать это предписание.Кроме того, ежегодно определяются сроки охотничьего сезона, которые также необходимо соблюдать. Охотники с большим стажем в основном придерживаются правил, менее опытные охотники чаще нарушают определенные сроки, подчеркнул глава общества.Бигвава напомнил, что для того чтобы охотиться, нужно иметь охотничий билет. Но прежде чем его получить, претенденты должны пройти проверку необходимых навыков и знаний. Успешно прошедшие тестирование вступают в Общество охотников и рыболовов и получают право на приобретение оружия и охоту. Получить охотничий билет можно с 18 лет.Шамиль Бигвава рассказал, что охотничьими билетами на сегодняшний день обладают более 10 тысяч человек.

