Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Воскресенье на Sputnik
Амҽыша Sputnik аҿы
Воскресенье на Sputnik
Новости 14.00
Главные темы
Новости 14.30
Главные темы
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
Воскресный вечер на Sputnik
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
Воскресный вечер на Sputnik
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ӡбашьас иамоузеи Аԥсны адемографиа азҵаара: Ауаажәларратә палата алахәылацәа ргәаанагара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
Иактуалтәу ахҳәаа
Акадастр азы азакәан аус замузеи: азиндырҩы иҿцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Радио
Итоги визита делегации Минсельхоза России в Абхазию: интервью с министром
Новости 14.30
Главные темы
Радио
Абхазия на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России: интервью с участником сессии
Радио
Сохранение и продвижение: Абхазия на форуме русистов в Минске
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Новости
Главные темы
Радио
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения
Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, где были подняты вопросы низкой рождаемости и пути решения демографических проблем в Абхазии. Во встрече приняла участие экономист, представитель Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.Слушайте беседу.
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения

12:35 15.12.2025
Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, где были подняты вопросы низкой рождаемости и пути решения демографических проблем в Абхазии. Во встрече приняла участие экономист, представитель Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.
Слушайте беседу.
