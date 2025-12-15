https://sputnik-abkhazia.ru/20251215/problemy-demografii-v-abkhazii-v-obschestvennoy-palate-obsuzhdali-puti-resheniya-1059728116.html
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения
Sputnik Абхазия
Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных... 15.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-15T12:35+0300
2025-12-15T12:35+0300
2025-12-15T12:35+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
взаимодействие
демография
демографы
общественная палата абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/0f/1059727951_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17023108c93492ea37316304b37e4350.jpg
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения
Sputnik Абхазия
Проблемы демографии в Абхазии: в Общественной палате обсуждали пути решения
Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, где были подняты вопросы низкой рождаемости и пути решения демографических проблем в Абхазии. Во встрече приняла участие экономист, представитель Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.Слушайте беседу.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/0f/1059727951_78:0:1217:854_1920x0_80_0_0_9ab7ab682a07854ce89b90b475663e57.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, демография, демографы, общественная палата абхазии, аудио
подкасты, взаимный интерес, взаимодействие, демография, демографы, общественная палата абхазии, аудио
Онлайн-встреча прошла с участием членов ОП Абхазии и председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, где были подняты вопросы низкой рождаемости и пути решения демографических проблем в Абхазии. Во встрече приняла участие экономист, представитель Центра социально-экономических исследований Илона Мирцхулава.