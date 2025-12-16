https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/dokhody-gosbyudzheta-abkhazii-za-11-mesyatsev-2024-i-2025-goda-1059758746.html
Доходы госбюджета Абхазии за 11 месяцев 2024 и 2025 года
Доходы госбюджета Абхазии за 11 месяцев 2024 и 2025 года
Собственные доходы госбюджета Абхазии за январь-ноябрь 2025 года составили 11,8 млрд рублей.
Собственные доходы госбюджета Абхазии за январь-ноябрь 2025 года составили 11,8 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 1,5 млрд рублей или 13,3%, следует из статистики Минфина. На российскую финпомощь пришлось 6 млрд из общей суммы, в этом году она выросла на 63%.
Доходы госбюджета Абхазии за 11 месяцев 2024 и 2025 года
12:36 16.12.2025 (обновлено: 12:38 16.12.2025)
Собственные доходы госбюджета Абхазии за январь-ноябрь 2025 года составили 11,8 млрд рублей.
По сравнению с прошлым годом они выросли на 1,5 млрд рублей или 13,3%, следует из статистики Минфина.
На российскую финпомощь пришлось 6 млрд из общей суммы, в этом году она выросла на 63%.