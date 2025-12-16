https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-abkhazii-za-11-mesyatsev-1059763003.html

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев 2025 года

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 6,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. 16.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-16T14:29+0300

2025-12-16T14:29+0300

2025-12-16T14:36+0300

Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 6,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.Это на 8% больше запланированного.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма поступлений выросла на 1,03 млрд рублей.

