Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев 2025 года
14:29 16.12.2025 (обновлено: 14:36 16.12.2025)
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 6,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Это на 8% больше запланированного.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма поступлений выросла на 1,03 млрд рублей.