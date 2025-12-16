Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев 2025 года

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ӡбашьас иамоузеи Аԥсны адемографиа азҵаара: Ауаажәларратә палата алахәылацәа ргәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
13:33
9 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Акадастр азы азакәан аус замузеи: азиндырҩы иҿцәажәара
13:42
17 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Итоги визита делегации Минсельхоза России в Абхазию: интервью с министром
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Абхазия на Парламентском Собрании Союза Беларуси и России: интервью с участником сессии
14:33
16 мин
Радио
Сохранение и продвижение: Абхазия на форуме русистов в Минске
14:49
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
18:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
18:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Премьера спектакля "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе: разговор с режиссером
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымцамч ахәшәаразы альготақәа ҿыц шьақәырӷәӷәахоит ашықәс нҵәаанӡа: ихьыԥшым агәаанагара
21:05
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Риҵа сыла ихнаҟьеит: ашәарҭадара аԥҟарақәа ртәы апарк аиҳабы ицәажәараҿы
21:20
8 мин
Ҳара ҳжәар
Ҳара ҳжәар
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Премьера спектакля "Эдит Пиаф" в РУСДРАМе: разговор с режиссером
21:33
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа рзы акурсқәа: "Артек" иҟоу ҳрыҿцәажәоит
13:05
10 мин
Аԥсны еицырдыруа ахьӡқәа
Мураҭ Иаган ихаҭара иазкны Владимир Занҭариа иҿцәажәараҿы
13:15
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Адырра. Алектор" аихшьаала ҟаҵоуп: иалкаахаз иҿцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
"Знание. Лектор": итоги конкурса в Абхазии с Георгием Будным
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
18:05
15 мин
On air
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
18:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аннеи аҳәынҭқари" аԥсшәахь еиҭагоуп: аусура шцоз еилаҳкаауеит
21:05
15 мин
On air
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Погода во второй половине декабря: беседа с климатологом
21:34
8 мин
Радио
Зимний туризм. Развитие баз отдыха, фрирайд, скитур: разговор с экспертом
21:42
18 мин
В Абхазии
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 6,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.Это на 8% больше запланированного.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма поступлений выросла на 1,03 млрд рублей.
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев 2025 года

14:29 16.12.2025 (обновлено: 14:36 16.12.2025)
Подписаться
Налоговые поступления в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 6,7 млрд рублей, сообщили в Министерстве по налогам и сборам.
Это на 8% больше запланированного.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общая сумма поступлений выросла на 1,03 млрд рублей.
