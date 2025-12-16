https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/poleznyy-opyt-bzhaniya-o-svyazyakh-parlamenta-abkhazii-s-kollegami-iz-rossii-i-belarusi-1059763383.html

Полезный опыт: Бжания о связях Парламента Абхазии с коллегами из России и Беларуси

Полезный опыт: Бжания о связях Парламента Абхазии с коллегами из России и Беларуси

Sputnik Абхазия

Делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лашой Ашуба приняла участие в 69-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в качестве... 16.12.2025, Sputnik Абхазия

2025-12-16T14:31+0300

2025-12-16T14:31+0300

2025-12-16T14:31+0300

в абхазии

абхазия

мультимедиа

видео

россия

беларусь

народное собрание абхазии

парламент абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/10/1059754174_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_da66b065d1b29d3fde46f567a56c068f.jpg

Депутаты Парламента Абхазии ежегодно принимают участие в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель аппарата Народного Собрания Вадим Бжания. Решение о предоставлении республике статуса постоянного наблюдателя приняли в 2008 году на 34-й сессии Парламентского собрания на основании обращения абхазских парламентариев.С тех пор делегация из республики принимает участие в заседаниях, сессиях, форумах и других мероприятиях, которые проводит парламентское собрание.Подробнее в видео Sputnik.

абхазия

россия

беларусь

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, мультимедиа, видео, россия, беларусь, народное собрание абхазии, парламент абхазии, видео