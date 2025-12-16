https://sputnik-abkhazia.ru/20251216/poleznyy-opyt-bzhaniya-o-svyazyakh-parlamenta-abkhazii-s-kollegami-iz-rossii-i-belarusi-1059763383.html
Полезный опыт: Бжания о связях Парламента Абхазии с коллегами из России и Беларуси
Sputnik Абхазия
Делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лашой Ашуба приняла участие в 69-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в качестве... 16.12.2025, Sputnik Абхазия
2025-12-16T14:31+0300
2025-12-16T14:31+0300
2025-12-16T14:31+0300
в абхазии
абхазия
мультимедиа
видео
россия
беларусь
народное собрание абхазии
парламент абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/10/1059754174_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_da66b065d1b29d3fde46f567a56c068f.jpg
Депутаты Парламента Абхазии ежегодно принимают участие в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель аппарата Народного Собрания Вадим Бжания. Решение о предоставлении республике статуса постоянного наблюдателя приняли в 2008 году на 34-й сессии Парламентского собрания на основании обращения абхазских парламентариев.С тех пор делегация из республики принимает участие в заседаниях, сессиях, форумах и других мероприятиях, которые проводит парламентское собрание.Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
россия
беларусь
2025
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/10/1059754174_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7b7c90c5d181904fcc953a27c1e0413c.jpg
Делегация Народного собрания Абхазии во главе со спикером Лашой Ашуба приняла участие в 69-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России в качестве наблюдателя.
Депутаты Парламента Абхазии ежегодно принимают участие в работе Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель аппарата Народного Собрания Вадим Бжания.
Решение о предоставлении республике статуса постоянного наблюдателя приняли в 2008 году на 34-й сессии Парламентского собрания на основании обращения абхазских парламентариев.
С тех пор делегация из республики принимает участие в заседаниях, сессиях, форумах и других мероприятиях, которые проводит парламентское собрание.
Подробнее в видео Sputnik.